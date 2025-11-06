Уже долгое время Усик выходит в ринг под песню "Браття" Василия Жадана. Однако ранее Александр использовал другой трек и это переросло в неприятную историю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.

Что не поделили Усик и "Тінь Сонця"?

Речь о песне "Ехали казаки" от группы "Тінь Сонця". Под нее боксер выходил на несколько своих боев, демонстрируя при этом образ казака.

Однако лидер группы Сергей Василюк рассказал, что боксер не согласовывал ее использование с ними. По его словам, Усик даже вступал в перепалку с автором песни.

Были и моменты чисто бизнес, скажем так. Автор песни Кирилл Момот рассчитывал на определенные денежные отчисления себе со стороны Усика. Роялти, как автору. Усик сцепился из-за этого с ним, но это наше сотрудничество не было никак юридически подкреплено. То есть он взял нашу песню без нашего на то разрешения. Более того, в одном из интервью он позволил себе недоброжелательные и хамские высказывания в наш адрес,

– вспоминает Василюк.

Сейчас же лидер группы не выдвигает претензий боксеру, ведь тот популяризировал песню. Однако Сергей считает, что и сам трек идеально подходил для образа Александра.

Тем не менее, группу это устраивало, поэтому они в финансовые вопросы не вмешивались. В целом же Василюк вспомнил свое знакомство с Усиком и назвал его очень далеким от себя человеком из-за идеологии.

Лично я говорил с Усиком один раз в жизни. Был разговор в 2014 году, когда мы открывали его бой на "Арене-Львов". После этого у нас был короткий разговор. Уже тогда было понятно, что это не совсем человек из нашей среды. Нельзя сказать, что Усик выбрил себе чуб, надел казацкую одежду и должен нам во всем нравиться,

– говорит Сергей.

Музыкант упрекнул Усика в мягкой позиции относительно войны после аннексии Крыма. По мнению Василюка, Александр слишком дружественно относился к России, чем не совпадал идеологически с группой "Тінь Сонця".

