Костюк уверенно разобралась с "нейтральной" теннисисткой на престижном турнире в Китае
- Марта Костюк победила Александру Соснович со счетом 2:0 (6:4, 6:2) на турнире WTA 1000 в Пекине, реализовав все три брейк-пойнта и не проиграв ни одного гейма на своей подаче.
- Это первый турнир для Костюк после исторического Кубка Билли Джин Кинг, где она помогла Украине впервые пробиться в полуфинал.
В понедельник, 29 сентября, состоялись матчи 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Пекине. В одном из них Марта Костюк встречалась с Александрой Соснович.
Это было второе очное противостояние между теннисистками. Оно длилось почти полтора часа и снова закончилось победой украинки, сообщает 24 Канал.
Как прошел матч Костюк – Соснович?
Первый сет был довольно равным, в котором соперницы уверенно защищали свои подачи. В нем был единственный брейк, который, к счастью, в актив себе в седьмом гейме записала Марта Костюк.
Во второй партии для украинки все уже сложилось намного проще. Она после счета 0:1 взяла пять подряд геймов и в конце концов спокойно довела игру до победы – 6:2.
Марта Костюк – Александра Соснович 2:0 (6:4, 6:2)
Статистика. В течение матча украинская теннисистка сделала четыре эйса и столько же двойных ошибок, реализовала все три брейк-пойнта и не проиграла ни одного гейма на своей подаче. Общий баланс очков – 66:53 в пользу 23-летней киевлянки.
Отметим, что это первый турнир для Марты после исторического для Украины Кубка Билли Джин Кинг. На нем украинка одержала две победы и помогла сборной впервые пробиться в полуфинал.
Напомним, что в Пекине в одиночном разряде Украину представляли три теннисистки в основной сетке турнира. К сожалению, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская уже покинули соревнования.
Как выступает Марта Костюк на турнире в Пекине?
- Украинка начала свой путь на турнире со второго круга, где разгромила немку Эллу Зайдель (6:1, 6:1).
- После победы над белоруской Соснович пробилась в 1/8 финала, где сыграет с победительницей противостояния Эмма Радукану – Джессика Пегула.
- Марта в шестой раз в этом году пробилась в 1/8 финала соревнований серии WTA 1000. В четвертьфинале "тысячника" в Пекине она еще никогда не играла.