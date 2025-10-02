Бывший игрок Динамо Артем Кравец атаковал клуб громкими скандальными заявлениями. "Бело-синие" были обвинены в коррупции и плохой работе скаутов.

В сентябре разгорелся громкий скандал вокруг бывшего игрока Динамо Артема Кравца, который обвинил клуб в коррупции. Сами киевляне отреагировали на его слова, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

По теме Предлагали огромные деньги: экс-футболист Динамо обвинил клуб в коррупции: "Я не знаю, что делать

Как Динамо ответило Кравцу?

Артем поработал в клубе в академии и скаутинговом отделе, а потом был еще и советником президента Динамо Игоря Суркиса. После ухода из команды Кравец дал громкое интервью журналисту Игорю Бурбасу.

В нем бывший нападающий обвинил клуб в коррупции в академии. По его информации, в школу Динамо детей принимают за взятки. Слова Артема прокомментировал генеральный директор "бело-синих" Дмитрий Бриф.

Большая часть его интервью была связана с непроверенными домыслами. При каждом упоминании он постоянно добавляет фразы "я слышал", "мне говорили", "кто-то там видел". Если ты отвечаешь за это направление, найди механизм проверки и проверь. Или приди, попроси помощи. То, что наговорил Артем, больше похоже на комментарии в соцсетях, в которых кто-то говорит: "Моего брата кум хотел устроить ребенка, но у него попросили деньги",

– отмечает Дмитрий.

На Кравца подадут в суд?

Динамо разорвало контракт с Кравцом в конце августа этого года. Нападающий покинул клуб вместе с еще одним экс-футболистом киевлян Евгением Хачериди.

Оба работали в отделе скаутинга и занимались поиском новых футболистов. Гендиректор Динамо утверждает, что клуб не имел целью устраивать скандал и планировал разойтись с Кравцом мирно.

"Когда у нас закончился с ним контракт, то клуб не дал никакого комментария, почему он не продолжает работать, или причин увольнения. Мы не любим выносить мусор на всеобщее обозрение. Он был частью клуба и мы продолжали его поддерживать даже после его ухода из Динамо. В своем же интервью Артем признался, что когда он пришел, то не знал с чего начинать. И именно из-за отсутствия у него знаний и компетентности клуб делал все возможное, чтобы его обучать и чтобы он развивался", – говорит гендиректор.

На самом деле это же клуб оплачивал его обучение и командировки по программе подготовки управленцев, которую проводила Европейская клубная ассоциация. И Динамо его отправило на стажировку в Аякс, Андерлехт, Брюгге. Клуб это делал с верой в то, что он сможет себя реализовать как менеджер. Первые месяцы он действительно пытался учиться, хотел понять, как это работает, как это может быть эффективнее. Но через какое-то время его энтузиазм по академии угас,

– признается Бриф.

Читайте также Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица

Генеральный директор киевлян отметил, что Кравец не вернулся в Украину из командировки, когда еще был работником Динамо. Бриф не исключает, что дело может дойти до суда.

"Последний раз Артем выехал в заграничную командировку на стажировку и просто не вернулся. Он же давал интервью не из Украины. На вопрос в телефонном разговоре, когда он вернется в Киев, ответил: "Я не вернусь. Хотите, буду работать дистанционно". Посмотрим, вернется или нет. Но мы тоже не будем держать человека на аутсорсе, который не выполняет задач, которые перед ним ставятся. Поэтому клуб решил не продолжать сотрудничество", – сообщил Дмитрий.

Но я лично был шокирован той грязью, которую Артем безосновательно вылил на клуб своими нелепыми намеками. Искренне не понимаю его мотивации. Никаких фактов, что кому-то другому предлагали взятку. Никаких фактов, что кого-то устроили за взятку. Если эти факты подтвердятся, то, конечно, будут кадровые решения. Но если нет, то зачем этот вопрос поднимать. Громких обвинений я не хочу терпеть. Если они продолжатся, я не исключаю, что мы можем и в суд обратиться за опровержением,

– резюмировал гендиректор Динамо.

Напомним, что Артем выступал за Динамо в четыре разных периода: в 2007-2013, 2014-2016, 2017-2018 и в 2020 годах. За это время он наиграл 144 матчей за киевлян, оформив 43 гола.

Вместе с "бело-синими" Кравец пять раз выигрывал УПЛ и трижды становился триумфатором Кубка Украины. Кроме того, Артем провел 23 игры за сборную Украины, забив в ее футболке 7 голов.

Скандал с трансферами Динамо