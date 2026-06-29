Роналду оказался в центре громкого скандала на ЧМ-2026 из-за одного поступка

На чемпионате мира-2026 в матче группового этапа сборная Португалии встретилась с ДР Конго. Для обеих команд этот матч стал первым на турнире, и португальцам он дался совсем нелегко.

После матча в социальных сетях разразился громкий скандал вокруг капитана португальской сборной Криштиану Роналду, пишет 24 Канал. Пользователи из Африки обвинили футболиста в расизме из-за видео, опубликованного около двух недель назад, которое только сейчас начало активно распространяться в сети.

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В чем обвиняют Роналду?

На кадрах, снятых с трибун во время матча чемпионата мира, Роналду пожимает руку капитану сборной ДР Конго, после чего сразу бежит к боковой линии поля и моет руки. Такое поведение звезды вызвало волну возмущения среди африканских болельщиков.

Однако защитники португальца быстро заметили деталь, которая полностью опровергает обвинения. Во время приветствия Роналду пожимал сопернику правую руку, тогда как на боковой линии поля смывал воду с левой руки. Поклонники игрока отмечают, что Криштиану просто соблюдал элементарные правила гигиены.

Как прошла встреча сборной Португалии с ДР Конго?

Матч, состоявшийся 17 июня, завершился неожиданной ничьей 1:1. Португальцы активно начали поединок и уже на 6-й минуте вышли вперед. Однако в компенсированное время первого тайма (45+5) нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса восстановил равновесие.

По итогам группового этапа в группе K в 1/16 финала пробились Колумбия, Португалия и ДР Конго. Колумбийцы заняли первое место, португальцы – второе, а конголезцы – третье.

В плей-офф ДР Конго 1 июля встретится с Англией, а Португалия 3 июля сыграет против Хорватии.