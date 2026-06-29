Після поєдинку в соціальних мережах спалахнув гучний скандал навколо капітана португальської команди Кріштіану Роналду, пише 24 Канал. Користувачі з Африки звинуватили футболіста в расизмі через відео, опубліковане близько двох тижнів тому, яке лише зараз почало активно поширюватися в мережі.

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У чому звинувачують Роналду?

На кадрах, знятих із трибун під час матчу чемпіонату світу, Роналду тисне руку капітану збірної ДР Конго, після чого одразу біжить до брівки поля та миє руки. Така поведінка зірки викликала хвилю обурення серед африканських вболівальників.

Проте захисники португальця швидко помітили деталь, яка повністю спростовує звинувачення. Під час вітання Роналду тиснув супернику праву руку, тоді як на брівці поля змивав воду з лівої руки. Прихильники гравця зазначають, що Кріштіану просто дотримувався базової гігієни.

Як пройшла зустріч збірної Португалії з ДР Конго?

Матч, який відбувся 17 червня, завершився несподіваною нічиєю 1:1. Португальці активно розпочали поєдинок і вже на 6-й хвилині вийшли вперед. Однак у компенсований до першого тайму час (45+5) нападник збірної ДР Конго Йоан Вісса відновив рівновагу.

За підсумками групового етапу в групі K до 1/16 фіналу пробилися Колумбія, Португалія та ДР Конго. Колумбійці фінішували першими, португальці посіли друге місце, а конголезці стали третіми.

У плей-оф ДР Конго 1 липня зустрінеться з Англією, а Португалія 3 липня зіграє проти Хорватії.