Обладатель пяти "Золотых мячей" стал инвестором нового бренда минеральной воды. О совместном вложении средств Роналду в компанию Grupo Outeirinho сообщил ресурс SIC Noticias.

Какой бизнес профинансировал Криштиану Роналду

Известно, что Grupo Outeirinho вместе с футболистом вложили по 10 миллионов евро в новый бренд минеральной воды. Для реализации этого проекта уже строится фабрика в деревне Гостей, расположенной на юго-востоке Португалии.

Новый бренд разрабатывает итальянская дизайн-компания. Но помимо концепции и образа, которые еще находятся в стадии разработки, главная цель – сделать эту новую воду доступной для всех,

– говорится в сообщении.

Источник отмечает, что строительные работы планируется завершить к концу 2027 года.

Добавим, что Лионель Месси вложил аналогичную сумму денег в покупку яхты, которая также будет преследовать коммерческие цели. Известно, что аргентинец реализует проект по сдаче в аренду яхт и катамаранов на Балеарских островах, в частности вблизи Майорки, Ибицы и Форментеры.

Что происходит в карьере Роналду

Криштиану Роналду со скандалом самовольно покинул расположение сборной Португалии во время сентябрьских матчей Лиги наций. Семья спортсмена сообщила, что он может не вернуться на международный уровень.

Недавно футболист принял участие в рекламном ролике китайской компании, автомобили которой россияне используют в войне против Украины.