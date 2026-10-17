Володар п’яти "Золотих м’ячів" став інвестором нового бренду мінеральної води. Про спільне вкладення коштів від Роналду компанії Grupo Outeirinho повідомив ресурс SIC Noticias.

Який бізнес профінансував Кріштіану Роналду

Відомо, що Grupo Outeirinho разом з футболістом вклали по 10 мільйонів євро у новий бренд мінеральної води. Для реалізації цього задуму уже будується фабрика у селі Гостей, що на південному-сході Португалії.

Новий бренд розробляє італійська дизайн-компанія. Але крім концепції та образу, які ще в розробці, головна мета — зробити цю нову воду доступною для всіх,

– йдеться у повідомленні.

Джерело зазначає, що будівельні роботи планують завершити до кінця 2027 року.

Додамо, що Ліонель Мессі вклав аналогічну суму грошей у купівлю яхти, яка теж відіграватиме комерційну мету. Відомо, що аргентинець реалізовує проєкт зі здачі в оренду яхт та катамаранів на Балеарських островах, зокрема поблизу Майорки, Ібіци та Форментери.

Що відбувається у кар’єрі Роналду

Кріштіану Роналду зі скандалом самовільно залишив розташування збірної Португалії під час вересневих матчів Ліги націй. Родина 41-річного спортсмена повідомила, що він може не повернутись на міжнародний рівень.

Нещодавно футболіст взяв участь у рекламному ролику китайської компанії, автомобілі якої росіяни використовують у війні проти України.