Кристал Пэлес отметился не только победой над киевлянами, а еще и странным поведением фанатов. Английские болельщики на матче с Динамо решили обыграть тему войны в Украине.

Киевское Динамо стартовало в Лиге конференций 2025-2026. В первом матче киевляне уступили Кристал Пэлес, а сама игра запомнилась неоднозначным поведением фанатов гостей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sportbible.

Как накажут Кристал Пэлес?

Во время игры английские болельщики во время игры английские болельщики подшучивали над своим нападающим Жаном-Филиппом Матета. Игрок не смог попасть по воротам, из-за чего фанаты запели кричалку, частично вспомнив о войне в Украине.

В воздухе было девять российских дронов. Жан-Филипп Матета их все сбил,

– говорится в песне на видео от репортера ESPN.

Де-факто фанаты Пелес переделали известную песню, использовав актуальные события. В оригинале английские фанаты поют о "10 немецких бомбардировщиках".

Тем не менее, Кристал Пэлас может быть наказан за эту кричалку. УЕФА открыл дисциплинарное расследование по статье "провокационные сообщения политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера".

Лондонцам грозит штраф и частичное или полное закрытие трибун на один из еврокубковых матчей. Напомним, что Кристал Пэлас уже получил наказание от УЕФА летом. Клуб на правах победителя Кубка Англии должен был сыграть в Лиге Европы.

Впрочем в УЕФА запретили лондонцам играть в одном турнире с французским Лионом, ведь у команд общий владелец. Таким образом, Криста Пэлас был допущен только к Лиге конференций.

