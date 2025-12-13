Динамо вылетело из Лиги конференций: почему киевляне провалили решающий матч против Фиорентины

Киевское Динамо продолжает разочаровывать фанатов в этом сезоне. "Бело-синие" неудачно выступают в УПЛ и еврокубках, из-за чего клуб уже поменял главного тренера.

Еще в прошлом сезоне Александр Шовковский приводил Динамо к чемпионству, а теперь остался без работы в конце ноября. Ему на замену пришел тренер команды U-19 Игорь Костюк, сообщает 24 Канал.

Почему Динамо проиграло Фиорентине?

Впрочем и ему не удалось спасти положение Динамо в Лиге конференций. Киевляне дали бой Фиорентине, но уступили со счетом 1:2. Этот результат досрочно оставил команду без плей-офф.

Известный комментатор Александр Михайлюк в эксклюзивном комментарии 24 Канала проанализировал игру Динамо против итальянцев. Эксперт выделил гол Николая Михайленко.

С Фиорентиной мы увидели более опытных исполнителей. Вышли преимущественно те, кто играл у Шовковского, и та же схема 4-3-3. То есть кардинальных изменений каких-то с точки зрения системы игры я не увидел. С "фиалками", конечно, лучший и самый положительный момент – это гол Михайленко, когда он издалека приложился и попал ближнюю "девятку",

– заявил Александр.

При этом комментатор не был в восторге от игры динамовских защитников. На игру вышла экспериментальная пара центрбеков Тиаре – Захарченко, тогда как игроки основы Попов и Михавко были вне состава.

В защите, честно говоря, так играть нельзя. Там были позиционные промахи, особенно Тиаре там "старался" в кавычках. К нему и Захарченко есть претензии. Мойзе Кин уж слишком раскованно себя чувствовал, очень много свободы получал. Показателен первый гол, когда в радиусе трех-четырех метров никого нет и он спокойно забивает,

– говорит Михайлюк.

В конце концов эксперт выделил и положительные моменты в игре Динамо. Главным героем встречи во Флоренции он считает вратаря Руслана Нещерета, который много спасал команду.

А вот Нещерет понравился по этому матчу. Я отметил бы его работу на линии. Все, что мог отбить, Руслан отбил. Работы у него было немало. У Динамо появилось больше вертикальной игры. И Волошин с его скоростью, забеганиями за спины защитников, комфортно себя чувствовал. Вот эти передачи от хавбеков были достаточно качественными и продуманными,

– резюмировал комментатор.

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?