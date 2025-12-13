Укр Рус
Sport News 24 Футбол Динамо вылетело из Лиги конференций: почему киевляне провалили решающий матч против Фиорентины
13 декабря, 18:42
3

Динамо вылетело из Лиги конференций: почему киевляне провалили решающий матч против Фиорентины

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Динамо потерпело поражение от Фиорентины со счетом 1:2 и вылетело из Лиги конференций.
  • Комментатор Александр Михайлюк прокомментировал неудачную игру "бело-синих".

Киевское Динамо продолжает разочаровывать фанатов в этом сезоне. "Бело-синие" неудачно выступают в УПЛ и еврокубках, из-за чего клуб уже поменял главного тренера.

Еще в прошлом сезоне Александр Шовковский приводил Динамо к чемпионству, а теперь остался без работы в конце ноября. Ему на замену пришел тренер команды U-19 Игорь Костюк, сообщает 24 Канал.

Почему Динамо проиграло Фиорентине?

Впрочем и ему не удалось спасти положение Динамо в Лиге конференций. Киевляне дали бой Фиорентине, но уступили со счетом 1:2. Этот результат досрочно оставил команду без плей-офф.

Известный комментатор Александр Михайлюк в эксклюзивном комментарии 24 Канала проанализировал игру Динамо против итальянцев. Эксперт выделил гол Николая Михайленко.

С Фиорентиной мы увидели более опытных исполнителей. Вышли преимущественно те, кто играл у Шовковского, и та же схема 4-3-3. То есть кардинальных изменений каких-то с точки зрения системы игры я не увидел. С "фиалками", конечно, лучший и самый положительный момент – это гол Михайленко, когда он издалека приложился и попал ближнюю "девятку",
– заявил Александр.

При этом комментатор не был в восторге от игры динамовских защитников. На игру вышла экспериментальная пара центрбеков Тиаре – Захарченко, тогда как игроки основы Попов и Михавко были вне состава.

В защите, честно говоря, так играть нельзя. Там были позиционные промахи, особенно Тиаре там "старался" в кавычках. К нему и Захарченко есть претензии. Мойзе Кин уж слишком раскованно себя чувствовал, очень много свободы получал. Показателен первый гол, когда в радиусе трех-четырех метров никого нет и он спокойно забивает,
– говорит Михайлюк.

В конце концов эксперт выделил и положительные моменты в игре Динамо. Главным героем встречи во Флоренции он считает вратаря Руслана Нещерета, который много спасал команду.

А вот Нещерет понравился по этому матчу. Я отметил бы его работу на линии. Все, что мог отбить, Руслан отбил. Работы у него было немало. У Динамо появилось больше вертикальной игры. И Волошин с его скоростью, забеганиями за спины защитников, комфортно себя чувствовал. Вот эти передачи от хавбеков были достаточно качественными и продуманными,
– резюмировал комментатор.

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?

  • "Бело-синие" не смогли добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Динамо вылетело от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
  • Киевляне попали в основную стадию Лиги конференций. После поражения от Фиорентины Динамо упало на 28 место в турнирной таблице ЛК и потеряло шансы на выход в плей-офф.
  • В УПЛ же Динамо разочаровывает еще больше. После четырех побед на старте Динамо выдало пять ничьих, а в ноябре умудрилось впервые в истории проиграть четыре матча подряд.
  • В чемпионате Украины клуб идет аж шестым, отставая от лидеров на 12 очков. Впрочем команда продолжает бороться за Кубок, где уже выбила Шахтер и дошла до четвертьфинала.