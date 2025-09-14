Кроуфорд заинтриговал заявлением о своем будущем после исторической победы над "Канело"
- Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
- Кроуфорд заговорил о возможном завершении карьеры и также рассматривает переход в средний вес, оставляя свое будущее открытым для обсуждения с командой.
В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе состоялось большое шоу бокса. Главным его событием стала битва между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Американец одержал победу единогласным решением судей. После исторического триумфа он поделился эмоциями от боя и высказался о своем будущем, сообщает 24 Канал со ссылкой на MMA Fighting.
К теме Альварес и Кроуфорд в бою года определили абсолюта во втором среднем весе: видеообзор битвы
Что сказал Кроуфорд после победы над Альваресом?
"Бад" заявил, что очень счастлив победить такого именитого соперника. После этого Теренс заговорил о возможном завершении карьеры.
"Говорил всем, что я здесь неслучайно. Бог благословил меня. Это заслуга Бога в первую очередь. Альварес – великий боксер и чемпион. Я отдаю ему должное. Он сильный соперник. Я его фанат – он дрался, как чемпион.
Продолжу ли я карьеру? Я не знаю. Мне надо поговорить об этом с моей командой. Спасибо болельщикам, хейтерам и всем, кто сделал это событие. Уважение всем, кто пришел поддержать Канело. Это прекрасно, что Сауль вернется к своим детям, а я вернусь домой к своим", – заявил Кроуфорд.
Важно. Также 37-летний американец заявил, что может еще раз сменить весовую категорию. Он рассматривает возможность перехода в средний вес.
Напомним, что в андеркарде этого вечера бокса дрался также Сергей Богачук. К сожалению, он уступил в реванше Брэндону Адамсу.
Боксерское наследие Теренса Кроуфорда
- Начал карьеру весной 2008 года и с того момента провел 42 боя.
- Во всех поединках на профи-ринге одержал победы, из которых 31 нокаутом.
- Становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.
- Первый абсолют в трех дивизионах в эпоху четырех поясов – для боя с "Канело" поднялся сразу на две весовые категории.