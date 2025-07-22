Ожидается, что следующий поединок станет последним на профи-ринге для непобедимого чемпиона. Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоевский рассказал, кого бы хотел увидеть следующим соперником Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.

Читайте также "Не выиграем ни одной войны": звездный боксер выразил желание провести бой с Усиком в Украине

Кого бы тренер хотел увидеть в ринге с Усиком?

Специалист признался, что интересной могла бы стать трилогия с Тайсоном Фьюри. Если же она не состоится, то назвал еще трех боксеров, среди которых есть британец, о котором раньше никто не говорил:

"Хотелось бы, чтобы он в третий раз победил Тайсона Фьюри – из-за его некрасивого поведения. Думаю, в пятом-шестом раунде Усик его нокаутировал бы.

Среди реальных оппонентов: новозеландец Джозеф Паркер – по уровню бокса, потом – интересный британец Дэвид Аделее, которого недооценивают. Видел несколько его боев – может бить сериями, точно не подарок. И третий – австралиец Джей Опетая. Именно в таком порядке".

Справка. Дэвид Аделее дебютировал на профессиональном уровне в 2019 году. Он одержал 14 побед в 15 боях, одолев, в частности, украинского боксера Дмитрия Безуса и Соломона Дакреса, который победил Владислава Сиренка в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.

Напомним, что ранее немецкий непобежденный немецкий боксер выразил желание стать следующим соперником Александра Усика.