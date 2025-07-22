Очікується, що наступний поєдинок стане останнім на профі-рингу для непереможного чемпіона. Колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський розповів, кого б хотів побачити наступним суперником Усика, повідомдяє 24 Канал із посиланням на Sport-express.

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Кого б тренер хотів побачити в рингу з Усиком?

Спеціаліст зізнався, що цікавою могла б стати трилогія з Тайсоном Ф’юрі. Якщо ж вона не відбудеться, то назвав ще трьох боксерів, серед яких є британець, про якого раніше ніхто не говорив:

"Хотілося б, щоб він утретє переміг Тайсона Ф’юрі – через його негарну поведінку. Думаю, у п’ятому-шостому раунді Усик його нокаутував би.

Серед реальних опонентів: новозеландець Джозеф Паркер – за рівнем боксу, потім – цікавий британець Девід Аделеє, якого недооцінюють. Бачив кілька його боїв – може бити серіями, точно не подарунок. І третій – австралієць Джей Опетая. Саме в такому порядку".

Довідка. Девід Аделеє дебютував на професійному рівні у 2019 році. Він здобув 14 перемог у 15 боях, здолавши, зокрема, українського боксера Дмитра Безуса та Соломона Дакреса, який переміг Владислава Сіренка в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, що раніше німецький непереможений боксер висловив бажання стати наступним суперником Олександра Усика.