Вопрос смены наставника национальной команды остается открытым. По информации журналиста Виктора Вацко, в УАФ рассматривают даже нетипичный для Украины вариант.

Что сказал Вацко?

Журналист сообщил, что вариант с приглашением иностранного тренера для сборной Украины не исчез с повестки дня. По его информации, такая идея обсуждается на уровне руководства Украинской ассоциации футбола.

Многие украинские футбольные инсайдеры говорили, что новым главным тренером сборной будет Мирон Маркевич, но на данный момент мой WhatsApp говорит, что УАФ еще не имеет окончательного решения о наследнике Реброва. И совсем не исключается история, что сборную возглавит иностранный специалист,

– отметил Вацко.

Почему сборную Украины может возглавить иностранец?

Приглашение иностранного наставника выглядит как возможность "перезагрузки" системы. Такой шаг позволил бы получить новый подход к игре, другую тактическую философию и, возможно, снизить внутреннее давление, которое традиционно сопровождает украинских тренеров.

Легенда отечественного футбола Йожеф Сабо ранее заявлял, что национальную сборную должен возглавить исключительно украинский специалист. Главным кандидатом на эту должность он назвал Мирона Маркевича.