Питання зміни наставника національної команди залишається відкритим. За інформацією журналіста Віктора Вацка, в УАФ розглядають навіть нетиповий для України варіант.

Що сказав Вацко?

Журналіст повідомив, що варіант із запрошенням іноземного тренера для збірної України не зник з порядку денного. За його інформацією, така ідея обговорюється на рівні керівництва Української асоціації футболу.

Багато українських футбольних інсайдерів говорили, що новим головним тренером збірної буде Мирон Маркевич, але на даний момент мій WhatsApp говорить, що УАФ ще не має остаточного рішення про спадкоємця Реброва. І зовсім не виключається історія, що збірну очолить іноземний фахівець,

– зазначив Вацко.

Чому збірну України може очолити іноземець?

Запрошення іноземного наставника виглядає як можливість "перезавантаження" системи. Такий крок дозволив би отримати новий підхід до гри, іншу тактичну філософію та, можливо, знизити внутрішній тиск, який традиційно супроводжує українських тренерів.

Легенда вітчизняного футболу Йожеф Сабо раніше заявляв, що національну збірну повинен очолити виключно український фахівець. Головним кандидатом на цю посаду він назвав Мирона Маркевича.