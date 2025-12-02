Суркис приглашал экс-тренера сборной России в Динамо и предлагал ему космическую зарплату
- Игорь Суркис пытался подписать звездного итальянского тренера Фабио Капелло для Динамо.
- Коучу предлагали зарплату в размере 5 миллионов евро в год.
Киевское Динамо находится в поисках нового тренера. Недавно в отставку был отправлен Александр Шовковский.
Коуч стал жертвой провальных результатов команды в текущем сезоне. Теперь же Игорь Суркис ищет нового наставника для команды, хотя в свое время был близок к подписанию звездного иностранца, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.
Кого приглашали Суркисы?
Еще в 2020 году Динамо мог возглавить звездный итальянский специалист Фабио Капелло. По данным источника, президент "бело-синих" вел переговоры с наставником и хотел его видеть во главе команды после Алексея Михайличенко.
Тогда Суркис готов был выделить огромные деньги для подписания Фабио. Итальянцу предлагали зарплату в размере 5 миллионов евро в год. Впрочем переговоры так и не завершились успехом.
На тот момент Капелло уже был два года без работы. Вместо итальянца выбор Суркисов пал на Мирчу Луческу, который привел Динамо к чемпионству и дважды выводил команду в групповую стадию Лиги чемпионов.
Отметим, что Фабио запомнился по работе в Милане, с которым выиграл Лигу чемпионов в 1994 году. Позже тренер руководил Реалом, Ромой, Ювентусом, сборными Англии и России, а также китайским Цзянсу Сунин.
Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?
- "Бело-синие" не смогли добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Динамо вылетело от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
- Киевляне попали в основную стадию Лиги конференций. Команда еще сохраняет шансы на проход дальше, но после проигрыша Омонии Динамо упало на 27 место в турнирной таблице ЛК.
- В УПЛ же Динамо разочаровывает еще больше. После четырех побед на старте Динамо выдало пять ничьих, а в ноябре умудрилось впервые в истории проиграть три матча подряд..
- В чемпионате Украины клуб идет аж седьмым, отставая от лидера Шахтера на 11 очков. Из-за этого команду покинул Александр Шовковский, а вместо него исполняющим обязанности тренера назначили Игоря Костюка, сообщает сайт Динамо.