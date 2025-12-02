Суркис приглашал экс-тренера сборной России в Динамо и предлагал ему космическую зарплату

Киевское Динамо находится в поисках нового тренера. Недавно в отставку был отправлен Александр Шовковский.

Коуч стал жертвой провальных результатов команды в текущем сезоне. Теперь же Игорь Суркис ищет нового наставника для команды, хотя в свое время был близок к подписанию звездного иностранца, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

Кого приглашали Суркисы?

Еще в 2020 году Динамо мог возглавить звездный итальянский специалист Фабио Капелло. По данным источника, президент "бело-синих" вел переговоры с наставником и хотел его видеть во главе команды после Алексея Михайличенко.

Тогда Суркис готов был выделить огромные деньги для подписания Фабио. Итальянцу предлагали зарплату в размере 5 миллионов евро в год. Впрочем переговоры так и не завершились успехом.

На тот момент Капелло уже был два года без работы. Вместо итальянца выбор Суркисов пал на Мирчу Луческу, который привел Динамо к чемпионству и дважды выводил команду в групповую стадию Лиги чемпионов.

Отметим, что Фабио запомнился по работе в Милане, с которым выиграл Лигу чемпионов в 1994 году. Позже тренер руководил Реалом, Ромой, Ювентусом, сборными Англии и России, а также китайским Цзянсу Сунин.

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?