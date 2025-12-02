Суркіс запрошував екстренера збірної Росії в Динамо та пропонував йому космічну зарплату
- Ігор Суркіс намагався підписати зіркового італійського тренера Фабіо Капелло для Динамо.
- Коучу пропонували зарплату в розмірі 5 мільйонів євро на рік.
Київське Динамо знаходиться в пошуках нового тренера. Нещодавно у відставку був відправлений Олександр Шовковський.
Коуч став жертвою провальних результатів команди у поточному сезоні. Тепер же Ігор Суркіс шукає нового наставника для команди, хоча свого часу був близьким до підписання зіркового іноземця, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.
Кого запрошували Суркіси?
Ще у 2020 році Динамо міг очолити зірковий італійський спеціаліст Фабіо Капелло. За даними джерела, президент "біло-синіх" вів перемовини із наставником та хотів його бачити на чолі команди після Олексія Михайличенка.
Тоді Суркіс готовий був виділити шалені гроші задля підписання Фабіо. Італійцю пропонували зарплату в розмірі 5 мільйонів євро на рік. Втім перемовини так і не завершились успіхом.
На той момент Капелло вже був два роки без роботи. Натомість замість італійця вибір Суркісів пав на Мірчу Луческу, який привів Динамо до чемпіонства та двічі виводив команду в групову стадію Ліги чемпіонів.
Відзначимо, що Фабіо запам'ятався по роботі в Мілані, з яким виграв Лігу чемпіонів у 1994 році. Пізніше тренер керував Реалом, Ромою, Ювентусом, збірними Англії та Росії, а також китайським Цзянсу Сунін.
Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?
- "Біло-сині" не змогли досягти успіху у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Динамо вилетіло від Пафоса та Маккабі Тель-Авів відповідно.
- Кияни потрапили в основну стадію Ліги конференцій. Команда ще зберігає шанси на прохід далі, але після програшу Омонії Динамо впало на 27 місце в турнірній таблиці ЛК.
- В УПЛ же Динамо розчаровує ще більше. Після чотирьох перемог на старті Динамо видало п'ять нічиїх, а у листопаді примудрилось вперше в історії програти три матчі поспіль..
- В чемпіонаті України клуб йде аж сьомим, відстаючи від лідера Шахтаря на 11 очок. Через це команду залишив Олександр Шовковський, а замість нього виконувачем обов'язків тренера призначили Ігоря Костюка, повідомляє сайт Динамо.