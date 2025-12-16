Расписание третьего этапа Кубка мира 2025 – 2026 по биатлону: когда будут соревноваться украинцы
- Третий этап Кубка мира по биатлону 2025 – 2026 состоится с 18 по 21 декабря во французском Анси.
- Все гонки можно посмотреть в прямом эфире на сайте Суспільне Спорт и местных каналах Суспільного в Украине.
В четверг, 18 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2025 – 2026. Программа этапа состоится во французском Анси.
Болельщики уже увидели два этапа Кубка мира. К сожалению, в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене украинские биатлонисты не порадовали своих фанов высокими выступлениями, сообщает 24 Канал.
К теме Календарь и расписание гонок биатлонного сезона 2025 – 2026
Какое расписание третьего этапа Кубка мира?
Программа третьего этапа во Франции стартует 18 декабря с женского спринта. Новый тур биатлонного сезона продлится до 21 декабря включительно, когда завершится масс-стартом среди мужчин.
Расписание третьего этапа Кубка мира 2025 – 2026:
- 18 декабря (15:15) – спринт 7,5 километров, женщины
- 19 декабря (15:15) – спринт 10 километров, мужчины
- 20 декабря (13:15) – гонка преследования 10 километров, женщины
- 20 декабря (15:45) – гонка преследования 10 километров, мужчины
- 21 декабря (13:15) – масс-старт 12,5 километров, женщины
- 21 декабря (15:45) – масс-старт 15 километров, мужчины
Где смотреть биатлон в Украине?
Все гонки текущего сезона поклонники биатлона могут посмотреть в прямом эфире на сайте Суспільне Спорт. Также их можно смотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Сумы, Суспільне Харьков и т.д.).
Как прошел предыдущий этап в Хохфильцене?
Украинские биатлонисты ни в одной гонке не финишировали в топ-20 в рамках второго этапа Кубка мира.
Лучшими в составе "сине-желтых" стали Виталий Мандзин и Кристина Дмитренко. Мандзин стал 30-м в спринте, а в персьюте улучшил свою позицию на четыре ступеньки (26). Зато Дмитренко финишировала 36-й в спринте и 34-й в гонке преследования.