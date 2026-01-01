Программа четвертого тура разделена на четыре соревновательных дня – с 8-го по 11-е января 2026 года. Болельщики биатлона смогут насладиться спринтерскими гонками, персьютами и традиционными эстафетами, сообщает 24 Канал.

Какое расписание этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе?

Программу этапа откроет мужской спринт на 10 километров, который состоится 8 января. Женщины же посоревнуются в этом виде программы 9 января.

А вот на 10-е и 11-е января ценители биатлона увидят аж по две гонки. Соревнования в немецком Оберхофе закончатся женской гонкой преследования.

Расписание четвертого этапа Кубка мира 2025 – 2026:

8 января (15:10) – спринт 10 километров, мужчины

9 января (15:15) – спринт 7,5 километров женщины

10 января (13:00) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

10 января (15:25) – женская эстафета 4 х 6 километров

11 января (12:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

11 января (15:15) – гонка преследования 10 километров, женщины

Где смотреть биатлон в Украине?

Все гонки текущего сезона 2025 – 2026 поклонник биатлона могут посмотреть в прямом эфире на сайте Суспільне Спорт. Также их можно смотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Суми, Суспільне Харків т.д.).

