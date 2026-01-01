Програма четвертого туру поділена на чотири змагальні дні – із 8-го по 11-те січня 2026 року. Уболівальники біатлону зможуть насолодитись спринтерськими гонками, персьютами та традиційними естафетами, повідомляє 24 Канал.
До теми Де дивитися онлайн Кубок світу з біатлону в Україні
Який розклад етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі?
Програму етапу відкриє чоловічий спринт на 10 кілометрів, який відбудеться 8 січня. Жінки ж позмагаються у цьому виді програми 9 січня.
А от на 10-те та 11-те січня поціновувачі біатлону побачать аж по дві гонки. Змагання у німецькому Обергофі закінчаться жіночою гонкою переслідування.
Розклад четвертого етапу Кубка світу 2025 – 2026:
- 8 січня (15:10) – спринт 10 кілометрів, чоловіки
- 9 січня (15:15) – спринт 7,5 кілометрів жінки
- 10 січня (13:00) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки
- 10 січня (15:25) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів
- 11 січня (12:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів
- 11 січня (15:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки
Де дивитись біатлон в Україні?
Усі гонки поточного сезону 2025 – 2026 прихильник біатлону можуть переглянути у прямому етері на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна дивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Суми, Суспільне Харків тощо).
Як минув попередній етап у Ансі?
- Третій етап Кубка світу з біатлону відбувався у французькому Ансі. На цьому етапі найкращий результат серед українців продемонструвала Христина Дмитренко. Вона з відмінною стрільбою фінішувала 22-ю у спринті. У переслідуванні Христина показала гірший результат – 34-ме місце.
- Натомість у чоловічому спринті найкращий результат показав Богдан Борковський – 28-ме місце. А от у чоловічому персьюті найкращим був Віталій Мандзин – 28-ма сходинка. Віталій покращив свій результат у порівнянні із місцем у спринті на 13 позицій.
- У мас-стартах українці участі не брали.
- 23 грудня 2025 року Норвезька біатлонна асоціація отримала від італійської влади підтвердження про несподівану смерть свого біатлоніста Сіверта Баккена. 27-річного спортсмена знайшли мертвим у його ж готельному номері в Італії.