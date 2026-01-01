Програма четвертого туру поділена на чотири змагальні дні – із 8-го по 11-те січня 2026 року. Уболівальники біатлону зможуть насолодитись спринтерськими гонками, персьютами та традиційними естафетами, повідомляє 24 Канал.

Який розклад етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі?

Програму етапу відкриє чоловічий спринт на 10 кілометрів, який відбудеться 8 січня. Жінки ж позмагаються у цьому виді програми 9 січня.

А от на 10-те та 11-те січня поціновувачі біатлону побачать аж по дві гонки. Змагання у німецькому Обергофі закінчаться жіночою гонкою переслідування.

Розклад четвертого етапу Кубка світу 2025 – 2026:

8 січня (15:10) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

9 січня (15:15) – спринт 7,5 кілометрів жінки

10 січня (13:00) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки

10 січня (15:25) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

11 січня (12:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

11 січня (15:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

Де дивитись біатлон в Україні?

Усі гонки поточного сезону 2025 – 2026 прихильник біатлону можуть переглянути у прямому етері на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна дивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Суми, Суспільне Харків тощо).

