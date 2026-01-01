Расписание четвертого этапа Кубка мира 2025 – 2026 по биатлону: когда будут соревноваться украинцы
- Четвертый этап Кубка мира по биатлону 2025-2026 пройдет в Оберхофе с 8 по 11 января 2026 года.
- Гонки можно посмотреть на сайте Суспільне Спорт и местных каналах Суспільного в Украине.
Немецкий Оберхоф примет первые соревнования по биатлону в новом 2026 году. Именно в этом городе состоится четвертый этап Кубка мира сезона 2025 – 2026.
Программа четвертого тура разделена на четыре соревновательных дня – с 8-го по 11-е января 2026 года. Болельщики биатлона смогут насладиться спринтерскими гонками, персьютами и традиционными эстафетами, сообщает 24 Канал.
Какое расписание этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе?
Программу этапа откроет мужской спринт на 10 километров, который состоится 8 января. Женщины же посоревнуются в этом виде программы 9 января.
А вот на 10-е и 11-е января ценители биатлона увидят аж по две гонки. Соревнования в немецком Оберхофе закончатся женской гонкой преследования.
Расписание четвертого этапа Кубка мира 2025 – 2026:
- 8 января (15:10) – спринт 10 километров, мужчины
- 9 января (15:15) – спринт 7,5 километров женщины
- 10 января (13:00) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины
- 10 января (15:25) – женская эстафета 4 х 6 километров
- 11 января (12:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 11 января (15:15) – гонка преследования 10 километров, женщины
Где смотреть биатлон в Украине?
Все гонки текущего сезона 2025 – 2026 поклонник биатлона могут посмотреть в прямом эфире на сайте Суспільне Спорт. Также их можно смотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Суми, Суспільне Харків т.д.).
Как прошел предыдущий этап в Анси?
- Третий этап Кубка мира по биатлону проходил во французском Анси. На этом этапе лучший результат среди украинцев продемонстрировала Кристина Дмитренко. Она с отличной стрельбой финишировала 22-й в спринте. В преследовании Кристина показала худший результат – 34-е место.
- Зато в мужском спринте лучший результат показал Богдан Борковский – 28-е место. А вот в мужском персьюте лучшим был Виталий Мандзин – 28-е место. Виталий улучшил свой результат по сравнению с местом в спринте на 13 позиций.
- В масс-стартах украинцы участия не принимали.
- 23 декабря 2025 года Норвежская биатлонная ассоциация получила от итальянских властей подтверждение о неожиданной смерти своего биатлониста Сиверта Баккена. 27-летнего спортсмена нашли мертвым в его же гостиничном номере в Италии.