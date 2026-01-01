Укр Рус
1 января, 22:10
Обновлено - 22:46, 1 января

Расписание четвертого этапа Кубка мира 2025 – 2026 по биатлону: когда будут соревноваться украинцы

София Кулай
Основные тезисы
  • Четвертый этап Кубка мира по биатлону 2025-2026 пройдет в Оберхофе с 8 по 11 января 2026 года.
  • Гонки можно посмотреть на сайте Суспільне Спорт и местных каналах Суспільного в Украине.

Немецкий Оберхоф примет первые соревнования по биатлону в новом 2026 году. Именно в этом городе состоится четвертый этап Кубка мира сезона 2025 – 2026.

Программа четвертого тура разделена на четыре соревновательных дня – с 8-го по 11-е января 2026 года. Болельщики биатлона смогут насладиться спринтерскими гонками, персьютами и традиционными эстафетами, сообщает 24 Канал.

Какое расписание этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе?

Программу этапа откроет мужской спринт на 10 километров, который состоится 8 января. Женщины же посоревнуются в этом виде программы 9 января.

А вот на 10-е и 11-е января ценители биатлона увидят аж по две гонки. Соревнования в немецком Оберхофе закончатся женской гонкой преследования.

Расписание четвертого этапа Кубка мира 2025 – 2026:

  • 8 января (15:10) – спринт 10 километров, мужчины
  • 9 января (15:15) – спринт 7,5 километров женщины
  • 10 января (13:00) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины
  • 10 января (15:25) – женская эстафета 4 х 6 километров
  • 11 января (12:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
  • 11 января (15:15) – гонка преследования 10 километров, женщины

Где смотреть биатлон в Украине?

Все гонки текущего сезона 2025 – 2026 поклонник биатлона могут посмотреть в прямом эфире на сайте Суспільне Спорт. Также их можно смотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Суми, Суспільне Харків т.д.).

Как прошел предыдущий этап в Анси?

  • Третий этап Кубка мира по биатлону проходил во французском Анси. На этом этапе лучший результат среди украинцев продемонстрировала Кристина Дмитренко. Она с отличной стрельбой финишировала 22-й в спринте. В преследовании Кристина показала худший результат – 34-е место.
  • Зато в мужском спринте лучший результат показал Богдан Борковский – 28-е место. А вот в мужском персьюте лучшим был Виталий Мандзин – 28-е место. Виталий улучшил свой результат по сравнению с местом в спринте на 13 позиций.
  • В масс-стартах украинцы участия не принимали.
  • 23 декабря 2025 года Норвежская биатлонная ассоциация получила от итальянских властей подтверждение о неожиданной смерти своего биатлониста Сиверта Баккена. 27-летнего спортсмена нашли мертвым в его же гостиничном номере в Италии.