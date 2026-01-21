По результатам стартовых пяти этапов сборная Украины занимает 12-е место в мужском зачете Кубка наций и 15-е – в женском. Пока что наши спортсмены еще не завоевывали медалей, а лучшим результатом для украинцев является седьмая позиция Дмитрия Пидручного в гонке преследования, сообщает 24 канал.

Когда состоится шестой этап Кубка мира по биатлону?

Соревнования в живописном чешском городке в округе Ждяр-над-Сазавой края Высочина будут разбиты на четыре дня. В течение них состоится суммарно шесть гонок.

Первыми на трассу выйдут мужчины, которые проведут 22 января индивидуальную гонку. Закончится же этап в Нове-Место 25 января женским масс-стартом.

Расписание этапа Кубка мира-2025/2026 в Нове-Место

22 января (19:15) – индивидуальная гонка короткая 15 километров, мужчины

23 января (19:15) – индивидуальная гонка короткая 12,5 километров, женщины

24 января (14:15) – одиночная смешанная эстафета

24 января (16:15) – смешанная эстафета

25 января (16:15) – масс-старт 15 километров, мужчины

25 января (19:15) – масс-старт 12,5 километров, женщины

Все гонки шестого этапа в Нове-Место в прямом эфире будут транслировать на сайте Суспільне Спорт. Также их можно посмотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Винница, Суспільне Полтава, Суспільне Львов и т.д.).

Как прошел предыдущий этап в Рупольдинге?

Украинские биатлонисты на пятом этапе Кубка мира не показали высоких результатов.

В зачетную зону по одному разу только попали Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный и Кристина Дмитренко, однако ни один из них не финишировал даже в топ-30.

Эстафеты, к сожалению, были также очень неудачными для Украины. Девушки финишировали 14-ми, а мужчины вообще 17-ми.

Отметим, что в общем зачете сейчас выше всех среди украинцев располагается Виталий Мандзин. Он занимает 29-ю строчку.