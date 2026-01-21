По результатам стартовых пяти этапов сборная Украины занимает 12-е место в мужском зачете Кубка наций и 15-е – в женском. Пока что наши спортсмены еще не завоевывали медалей, а лучшим результатом для украинцев является седьмая позиция Дмитрия Пидручного в гонке преследования, сообщает 24 канал.
Когда состоится шестой этап Кубка мира по биатлону?
Соревнования в живописном чешском городке в округе Ждяр-над-Сазавой края Высочина будут разбиты на четыре дня. В течение них состоится суммарно шесть гонок.
Первыми на трассу выйдут мужчины, которые проведут 22 января индивидуальную гонку. Закончится же этап в Нове-Место 25 января женским масс-стартом.
Расписание этапа Кубка мира-2025/2026 в Нове-Место
- 22 января (19:15) – индивидуальная гонка короткая 15 километров, мужчины
- 23 января (19:15) – индивидуальная гонка короткая 12,5 километров, женщины
- 24 января (14:15) – одиночная смешанная эстафета
- 24 января (16:15) – смешанная эстафета
- 25 января (16:15) – масс-старт 15 километров, мужчины
- 25 января (19:15) – масс-старт 12,5 километров, женщины
Все гонки шестого этапа в Нове-Место в прямом эфире будут транслировать на сайте Суспільне Спорт. Также их можно посмотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Винница, Суспільне Полтава, Суспільне Львов и т.д.).
Как прошел предыдущий этап в Рупольдинге?
- Украинские биатлонисты на пятом этапе Кубка мира не показали высоких результатов.
- В зачетную зону по одному разу только попали Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный и Кристина Дмитренко, однако ни один из них не финишировал даже в топ-30.
- Эстафеты, к сожалению, были также очень неудачными для Украины. Девушки финишировали 14-ми, а мужчины вообще 17-ми.
Отметим, что в общем зачете сейчас выше всех среди украинцев располагается Виталий Мандзин. Он занимает 29-ю строчку.