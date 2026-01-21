За результатами стартових п'яти етапів збірна України посідає 12-те місце в чоловічому заліку Кубка націй та 15-те – в жіночому. Наразі наші спортсмени ще не здобували медалей, а найкращим результатом для українців є сьома позиція Дмитра Підручного в гонці переслідування, повідомляє 24 канал.

Коли відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону?

Змагання в мальовничому чеському містечку в окрузі Ждяр-над-Сазавою краю Височина будуть розбиті на чотири дні. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок.

Першими на трасу вийдуть чоловіки, які проведуть 22 січня індивідуальну гонку. Закінчиться ж етап у Нове-Мєсто 25 січня жіночим мас-стартом.

Розклад етапу Кубка світу-2025/2026 у Нове-Мєсто

22 січня (19:15) – індивідуальна гонка коротка 15 кілометрів, чоловіки

23 січня (19:15) – індивідуальна гонка коротка 12,5 кілометрів, жінки

24 січня (14:15) – одиночна змішана естафета

24 січня (16:15) – змішана естафета

25 січня (16:15) – мас-старт 15 кілометрів, чоловіки

25 січня (19:15) – мас-старт 12,5 кілометрів, жінки

Усі гонки шостого етапу в Нове-Мєсто у прямому етері транслюватимуть на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна подивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Вінниця, Суспільне Полтава, Суспільне Львів тощо).

Як минув попередній етап в Рупольдингу?

Українські біатлоністи на п'ятому етапі Кубка світу не показали високих результатів.

У залікову зону по одному разу лише потрапили Віталій Мандзин, Дмитро Підручний і Христина Дмитренко, проте жоден з них не фінішував навіть у топ-30.

Естафети, на жаль, були також дуже невдалими для України. Дівчата фінішували 14-ми, а чоловіки взагалі 17-ми.

Зазначимо, що в загальному заліку наразі найвище серед українців розташовується Віталій Мандзин. Він посідає 29-ту сходинку.