13 августа, 17:04
Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины 2025/26: когда состоятся матчи

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Украины сезона-2025/26, определив пары для турнира.
  • В соревнования принимают участие 12 команд УПЛ, 32 команды из Первой и Второй лиг, 4 любительские команды, а также 8 победителей квалификационного раунда.
  • Матчи 1/32 финала Кубка Украины пройдут 23 и 24 августа 2025 года, а точное расписание будет объявлено позже.

В среду, 13 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Украины сезона-2025/26. Определились все пары противостояния на этой стадии турнира.

Начиная с этого сезона Кубок Украины проходит в новом формате. Победитель турнира получит оригинальный трофей, а фавориты могут встретиться уже на ранних стадиях, пишет 24 Канал.

Кто сыграет в 1/32 финала Кубка Украины?

На этой стадии в борьбу за Кубок Украины вступают 12 команд УПЛ, 32 представителя Первой и Второй лиг, 4 команды любительской лиги. К ним присоединятся восемь победителей квалификационного раунда, который состоялся в начале августа.

В 1/32 обещает быть интересным противостояние Металлиста 1925 и Оболони. Представители УПЛ определят одного обладателя путевки в 1/16 финала. Не менее ожесточенной будет битва между Черноморцем, мечтающим вернуться в элиту, и амбициозной Зарей.

Еще четыре представителя Украины в еврокубковых турнирах (Динамо, Александрия, Шахтер и Полесье) присоединятся к Кубку Украины в 1/16 финала.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины

  • Карбон – Ингулец 
     
  • Подолье – Скала 1911
     
  • Виктория – Ворскла
     
  • Локомотив – Колос
     
  • Ужгород – Феникс-Мариуполь
     
  • Нива Винница – ЮКСА
     
  • Металлист – Маяк
     
  • Вильховцы – Олимпия
     
  • Авангард – Буковина
     
  • Чайка – Лесное
     
  • Колос Полонное – Нефтяник-Долина 
     
  • Эпицентр – Агротех
     
  • Денгофф – Прикарпатье-Благо 
     
  • Фазенда – Металлург
     
  • Кормил – Рух
     
  • ЛНЗ – Пробой 
     
  • Черноморец – Заря
     
  • Диназ – Агробизнес
     
  • Пенуэл – Карпаты
     
  • Левый Берег – Кудривка
     
  • IRON – Полтава
     
  • Металлист 1925 – Оболонь
     
  • Коростень-Агро-Нива – Верес
     
  • Чернигов – Атлет
     
  • Полесье Ставки – Ребел
     
  • Горняк-Спорт – Тростянец
     
  • Куликов-Белка – Кривбасс
     
  • Реал Фарма – Нива Тернополь

Матчи 1/32 финала Кубка Украины состоятся 23 и 24 августа 2025 года. Точное расписание поединков появится позже.

