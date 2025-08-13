Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины 2025/26: когда состоятся матчи
- В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Украины сезона-2025/26, определив пары для турнира.
- В соревнования принимают участие 12 команд УПЛ, 32 команды из Первой и Второй лиг, 4 любительские команды, а также 8 победителей квалификационного раунда.
- Матчи 1/32 финала Кубка Украины пройдут 23 и 24 августа 2025 года, а точное расписание будет объявлено позже.
В среду, 13 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Украины сезона-2025/26. Определились все пары противостояния на этой стадии турнира.
Начиная с этого сезона Кубок Украины проходит в новом формате. Победитель турнира получит оригинальный трофей, а фавориты могут встретиться уже на ранних стадиях, пишет 24 Канал.
Кто сыграет в 1/32 финала Кубка Украины?
На этой стадии в борьбу за Кубок Украины вступают 12 команд УПЛ, 32 представителя Первой и Второй лиг, 4 команды любительской лиги. К ним присоединятся восемь победителей квалификационного раунда, который состоялся в начале августа.
В 1/32 обещает быть интересным противостояние Металлиста 1925 и Оболони. Представители УПЛ определят одного обладателя путевки в 1/16 финала. Не менее ожесточенной будет битва между Черноморцем, мечтающим вернуться в элиту, и амбициозной Зарей.
Еще четыре представителя Украины в еврокубковых турнирах (Динамо, Александрия, Шахтер и Полесье) присоединятся к Кубку Украины в 1/16 финала.
Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины
- Карбон – Ингулец
- Подолье – Скала 1911
- Виктория – Ворскла
- Локомотив – Колос
- Ужгород – Феникс-Мариуполь
- Нива Винница – ЮКСА
- Металлист – Маяк
- Вильховцы – Олимпия
- Авангард – Буковина
- Чайка – Лесное
- Колос Полонное – Нефтяник-Долина
- Эпицентр – Агротех
- Денгофф – Прикарпатье-Благо
- Фазенда – Металлург
- Кормил – Рух
- ЛНЗ – Пробой
- Черноморец – Заря
- Диназ – Агробизнес
- Пенуэл – Карпаты
- Левый Берег – Кудривка
- IRON – Полтава
- Металлист 1925 – Оболонь
- Коростень-Агро-Нива – Верес
- Чернигов – Атлет
- Полесье Ставки – Ребел
- Горняк-Спорт – Тростянец
- Куликов-Белка – Кривбасс
- Реал Фарма – Нива Тернополь
Матчи 1/32 финала Кубка Украины состоятся 23 и 24 августа 2025 года. Точное расписание поединков появится позже.
