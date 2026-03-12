Шахтер эффектно победил Лех в плей-офф Лиги конференций благодаря бешеным голам бразильцев

В четверг, 12 марта, состоялись матчи 1/8 финала Лиги конференций. Внимание украинских фанатов было приковано к матчу в Познани.

Именно там играл единственный представитель УПЛ в турнире Шахтер. Команда Арды Турана пожаловала в гости к Леху, который является действующим чемпионом Польши, сообщает 24 Канал.

По теме Легенда Шахтера сделал громкое заявление о карьере: он поиграл с Месси и выиграл Евро с Украиной

Почему Шахтер опасался Леха?

"Горняки" уверенно прошли основной этап Лиги конференций, выиграв 4 из шести матчей. Благодаря этому украинская команда заняла 6 место в общей таблице и напрямую вышла в 1/8 финала.

При этом Лех не был очень желанным соперником для Шахтера. Подопечные Турана уже проигрывали Легии в Лиге конференций и имели скандал с польскими фанатами. Кроме того, из-за войны "горняки" вынуждены принимать своих оппонентов в Кракове.

Попадание на Лех означало, что оба матча 1/8 финала Шахтер проведет в стране соперника. Проблем добавила еще и травма Матвиенко, который пропустит ближайшие несколько недель.

Тем не менее, Шахтер считался фаворитом противостояния. И подопечным Турана удалось перевоплотить свое преимущество в кадровом потенциале в счет на табло.

Лех – Шахтер 1:3

Голы: Исхак, 70 – Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Изаке Силва, 85.

В середине первого тайма счет открыл Марлон Гомес. Однако главная заслуга в этом мяче принадлежит Кауану Элиасу, который умело придержал мяч и выкатил его на земляка пасом пяткой.

Во втором тайме Шахтер продолжил владеть инициативой и удвоил счет усилиями Невертона. Бразилец оказался в нужном месте на добивании. В конце концов Лех сумел отквитать один гол, но ненадолго.

Под занавес матча "конфетку" в ворота поляков положил Изаке Силва. Полузащитник эффектно пробил через себя и установил финальный счет 3:1. Шахтер получил комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится 19 марта в Кракове.