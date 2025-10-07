Бывший игрок Манчестер Сити и Баварии Лерой Сане болезненно воспринял оскорбления на счет своего действующего клуба. Игрок решил ответить провокатору силой.

Летом игрок сборной Германии Лерой Сане покинул Баварию и перебрался в чемпионат Турции. Теперь же вингер попал в скандал на Родине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

По теме Бавария установила абсолютный рекорд топ-5 лиг Европы: видеообзор исторического матча

Что сделал Сане?

Нападающий стал игроком Галатасарая. В Германии немало фанатов осуждали Сане за этот шаг, считая, что он перебрался в Стамбул сугубо из-за денег.

На днях Лерой решил вернуться в Мюнхен и посетить местный национальный праздник Октоберфест. Во время фестиваля один из посетителей подошел к немцу и сказал фразу: "F*ck Galatasaray" ("К черту Галатасарай").

Эта мелочь изрядно выбесила Сане, который сразу же набросился на провокатора и устроил с ним драку. К счастью, правоохранители быстро прекратили конфликт.

Меня провоцировали в палатке, оскорбляли Галатасарай. Была напряженная атмосфере, меня толкнули, вспыхнула короткая драка. Естественно, в тот момент я должен был сохранять спокойствие и не реагировать. Я сделал выводы,

– заявил после этого Сане.

Отметим, что Лерой является одним из лидеров сборной Германии последних лет. Вингер наиграл 70 матчей за Бундестим, оформив 14 голов и 8 ассистов. Ранее сообщалось, что пьяный мужчина стал участником марафона в Бразилии.

Читайте также Лига чемпионов 2025-2026: календарь, результаты матчей и турнирная таблица

Карьера Лероя Сане