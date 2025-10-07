Летом игрок сборной Германии Лерой Сане покинул Баварию и перебрался в чемпионат Турции. Теперь же вингер попал в скандал на Родине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.
Что сделал Сане?
Нападающий стал игроком Галатасарая. В Германии немало фанатов осуждали Сане за этот шаг, считая, что он перебрался в Стамбул сугубо из-за денег.
На днях Лерой решил вернуться в Мюнхен и посетить местный национальный праздник Октоберфест. Во время фестиваля один из посетителей подошел к немцу и сказал фразу: "F*ck Galatasaray" ("К черту Галатасарай").
Эта мелочь изрядно выбесила Сане, который сразу же набросился на провокатора и устроил с ним драку. К счастью, правоохранители быстро прекратили конфликт.
Меня провоцировали в палатке, оскорбляли Галатасарай. Была напряженная атмосфере, меня толкнули, вспыхнула короткая драка. Естественно, в тот момент я должен был сохранять спокойствие и не реагировать. Я сделал выводы,
– заявил после этого Сане.
Отметим, что Лерой является одним из лидеров сборной Германии последних лет. Вингер наиграл 70 матчей за Бундестим, оформив 14 голов и 8 ассистов. Ранее сообщалось, что пьяный мужчина стал участником марафона в Бразилии.
Карьера Лероя Сане
- Вингер является воспитанником Шальке, за которое дебютировал в 2014 году. Спустя два года игрока приобрел Манчестер Сити за 52 миллиона евро.
- Именно в АПЛ Сане стал топ-звездой, выиграв семь трофеев. Среди них – два чемпионства Англии. Однако в 2020 году Лерой поссорился с Пепом Гвардиолой и был продан в Баварию.
- Клуб из Мюнхена заплатил за вингера 49 миллионов. Там Сане стал одним из лидеров команды, оформив 61 гол и 56 ассистов в 223 матчах. На его счету четыре чемпионства Германии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира согласно Transfermarkt.
- В 2025 году контракт Лероя с Баварией подошел к концу и игрок перебрался в Галатасарай на правах свободного агента. В текущем сезоне Сане забил 1 гол и отдал три ассиста за турецкий клуб.