Влітку гравець збірної Німеччини Лерой Сане залишив Баварію та перебрався в чемпіонат Туреччини. Тепер же вінгер потрапив у скандал на Батьківщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.
До теми Баварія встановила абсолютний рекорд топ-5 ліг Європи: відеоогляд історичного матчу
Що вчинив Сане?
Нападник став гравцем Галатасарая. У Німеччині чимало фанатів засуджували Сане за цей крок, вважаючи, що він перебрався в Стамбул суто через гроші.
На днях Лерой вирішив повернутися в Мюнхен та відвідати місцеве національне свято Октоберфест. Під час фестивалю один з відвідувачів підійшов до німця та сказав фразу: "F*ck Galatasaray" ("До біса Галатасарай").
Ця дрібниця неабияк вибісила Сане, який одразу ж накинувся на провокатора та влаштував із ним бійку. На щастя, правоохоронці швидко припинили конфлікт.
Мене провокували в наметі, ображали Галатасарай. Була напружена атмосфері, мене штовхнули, спалахнула коротка бійка. Звісно, в той момент я мав зберігати спокій і не реагувати. Я зробив висновки,
– заявив після цього Сане.
Відзначимо, що Лерой є одним з лідерів збірної Німеччини останніх років. Вінгер награв 70 матчів за Бундестім, оформивши 14 голів та 8 асистів. Раніше повідомлялось, що п'яний чоловік став учасником марафону в Бразилії.
Читайте також Ліга чемпіонів 2025-2026: календар, результати матчів і турнірна таблиця
Кар'єра Лероя Сане
- Вінгер є вихованцем Шальке, за яке дебютував у 2014 році. За два роки гравця придбав Манчестер Сіті за 52 мільйони євро.
- Саме в АПЛ Сане став топ-зіркою, вигравши сім трофеїв. Серед них – два чемпіонства Англії. Проте у 2020 році Лерой посварився із Пепом Гвардіолою та був проданий у Баварію.
- Клуб з Мюнхена заплатив за вінгера 49 мільйонів. Там Сане став одним з лідерів команди, оформивши 61 гол та 56 асистів у 223 матчах. На його рахунку чотири чемпіонства Німеччини, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу згідно з Transfermarkt.
- У 2025 році контракт Лероя з Баварією добіг кінця і гравець перебрався в Галатасарай на правах вільного агента. У поточному сезоні Сане забив 1 гол та віддав три асисти за турецький клуб.