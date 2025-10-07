Влітку гравець збірної Німеччини Лерой Сане залишив Баварію та перебрався в чемпіонат Туреччини. Тепер же вінгер потрапив у скандал на Батьківщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

Що вчинив Сане?

Нападник став гравцем Галатасарая. У Німеччині чимало фанатів засуджували Сане за цей крок, вважаючи, що він перебрався в Стамбул суто через гроші.

На днях Лерой вирішив повернутися в Мюнхен та відвідати місцеве національне свято Октоберфест. Під час фестивалю один з відвідувачів підійшов до німця та сказав фразу: "F*ck Galatasaray" ("До біса Галатасарай").

Ця дрібниця неабияк вибісила Сане, який одразу ж накинувся на провокатора та влаштував із ним бійку. На щастя, правоохоронці швидко припинили конфлікт.

Мене провокували в наметі, ображали Галатасарай. Була напружена атмосфері, мене штовхнули, спалахнула коротка бійка. Звісно, в той момент я мав зберігати спокій і не реагувати. Я зробив висновки,

– заявив після цього Сане.

Відзначимо, що Лерой є одним з лідерів збірної Німеччини останніх років. Вінгер награв 70 матчів за Бундестім, оформивши 14 голів та 8 асистів. Раніше повідомлялось, що п'яний чоловік став учасником марафону в Бразилії.

