Колишній гравець Манчестер Сіті та Баварії Лерой Сане болюче сприйняв образи на рахунок свого чинного клубу. Гравець вирішив відповісти провокатору силою.

Влітку гравець збірної Німеччини Лерой Сане залишив Баварію та перебрався в чемпіонат Туреччини. Тепер же вінгер потрапив у скандал на Батьківщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

Що вчинив Сане?

Нападник став гравцем Галатасарая. У Німеччині чимало фанатів засуджували Сане за цей крок, вважаючи, що він перебрався в Стамбул суто через гроші.

На днях Лерой вирішив повернутися в Мюнхен та відвідати місцеве національне свято Октоберфест. Під час фестивалю один з відвідувачів підійшов до німця та сказав фразу: "F*ck Galatasaray" ("До біса Галатасарай").

Ця дрібниця неабияк вибісила Сане, який одразу ж накинувся на провокатора та влаштував із ним бійку. На щастя, правоохоронці швидко припинили конфлікт.

Мене провокували в наметі, ображали Галатасарай. Була напружена атмосфері, мене штовхнули, спалахнула коротка бійка. Звісно, в той момент я мав зберігати спокій і не реагувати. Я зробив висновки,

– заявив після цього Сане.

Відзначимо, що Лерой є одним з лідерів збірної Німеччини останніх років. Вінгер награв 70 матчів за Бундестім, оформивши 14 голів та 8 асистів. Раніше повідомлялось, що п'яний чоловік став учасником марафону в Бразилії.

Кар'єра Лероя Сане