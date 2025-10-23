Укр Рус
Sport News 24 Футбол Ливень голов на радость фанатам: в Лиге чемпионов побили рекорд результативности в истории
23 октября, 11:17
2

Ливень голов на радость фанатам: в Лиге чемпионов побили рекорд результативности в истории

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • В третьем туре основной стадии Лиги чемпионов сезона 2025-2026 был установлен рекорд результативности.
  • Команды забили 71 гол в 18-ти матчах, превзойдя прошлый показатель на пять мячей.

В Лиге чемпионов отыгран очередной тур сезона 2025-2026. Участие в нем приняли 36 команд, что позволило покорить крутое достижение.

Третий тур основной стадии Лиги чемпионов получился по-настоящему феерическим и результативным. В итоге клубам удалось установить рекорд, сообщает 24 Канал.

По теме В Лиге чемпионов вратарь отдал безумную результативную передачу рукой, после которой пропустил Трубин

Сколько голов забили в Лиге чемпионов?

Этот тур стал самым результативным в истории Лиги чемпионов. В 18-ти матчах было забито аж 71 гол, то есть в среднем почти четыре мяча на каждый поединок.

При этом в четырех матчах был забит суммарно всего один гол, поэтому результативность могла быть еще выше. Зато в шести встречах фанаты увидели больше пяти мячей.

Самые результативные матчи 2 тура ЛЧ:

  • Байер – ПСЖ 2:7
  • ПСВ – Наполи 6:2
  • Барселона – Олимпиакос 6:1
  • Айнтрахт – Ливерпуль 1:5
  • Челси – Аякс 5:1
  • Копенгаген – Боруссия Д 2:4

Прошлый рекорд составлял 67 голов за игровую неделю, который был установлен в сезоне 2024-2025 в пятом туре. Позже он был повторен в стартовом туре текущего розыгрыша.

Читайте также Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025-2026: на каком месте Украина

Турнирное положение в Лиге чемпионов

  • После трех туров турнирную таблицу Лиги чемпионов возглавляют аж пять команд. До сих пор не теряли очков ПСЖ, Бавария, Реал, Интер и Арсенал.
  • Более того, итальянцы и англичане даже не пропускали голов. В свою очередь замыкают таблицу Аякс и Бенфика. Команда Трубина и Судакова стартовала с трех поражений.
  • Напомним, что это первый за 20 лет розыгрыш Лиги чемпионов без украинских команд в основной стадии. Единственным представителем УПЛ в этом сезоне было Динамо.
  • Однако подопечные Шовковского вылетели в 3-м квалификационном раунде от Пафоса. В этом сезоне Шахтер и Динамо являются участниками Лиги конференций, третьего по рангу еврокубка.