Впервые за последние 20 лет без представителя Украины: все участники Лиги чемпионов-2025/26
- В сезоне 2025/26 в Лиге чемпионов примут участие 36 клубов без представителей Украины.
- Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш-Арене" в Будапеште.
- Жеребьевка основного этапа запланирована на 28 августа, а матчи первого тура пройдут 16-18 сентября.
В среду, 27 августа, состоялись повторные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. По их итогу определились последние участники основного этапа главного еврокубкового турнира.
Лига чемпионов в сезоне-2025/26 второй раз в своей истории будет проходить в новом формате Лиги. 24 Канал знакомит с полным списком команд-участниц турнира.
Кто будет играть в Лиге чемпионов сезона-2025/26?
В основном этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26 примут участие 36 клубов. К сожалению, среди участников самого престижного евротурнира впервые за последние 20 лет нет ни одного представителя Украины.
29 участников квалифицировались в основную сетку автоматически. Еще семь путевок было разыграно в квалификационном раунде.
Обладателями счастливых билетов стали: Кайрат, Пафос, Буде-Глимт, Карабах, Бенфика, Брюгге, Копенгаген.
Список участников основной стадии Лиги чемпионов-2025/26
- Англия: Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Ньюкасл, Челси
- Испания: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао, Вильярреал
- Италия: Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус
- Германия: Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Дортмунд
- Франция: ПСЖ, Марсель, Монако
- Нидерланды: ПСВ, Аякс
- Португалия: Спортинг, Бенфика
- Бельгия: Юнион Сент-Жиллуаз, Брюгге
- Турция: Галатасарай
- Чехия: Славия
- Греция: Олимпиакос
- Казахстан: Кайрат
- Кипр: Пафос
- Норвегия: Буде-Глимт
- Азербайджан: Карабах
- Дания: Копенгаген
Что дальше?
Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 28 августа. Начало официальной церемонии в 19:00 по Киеву.
Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 16-18 сентября. Всего запланировано восемь туров. Этап Лиги завершится 28 января 2026 года.
Восемь лучших команд основного этапа напрямую выходят в 1/8 финала ЛЧ. Команды, занявшие места с 9 по 24, определят еще восьмерых участников раунда 1/8 финала.
Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 состоится 30 мая 2026 года. Сильнейший клуб Европы определится на "Пушкаш-Арене" в Будапеште.
