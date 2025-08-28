В среду, 27 августа, состоялись повторные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. По их итогу определились последние участники основного этапа главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов в сезоне-2025/26 второй раз в своей истории будет проходить в новом формате Лиги. 24 Канал знакомит с полным списком команд-участниц турнира.

Кто будет играть в Лиге чемпионов сезона-2025/26?

В основном этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26 примут участие 36 клубов. К сожалению, среди участников самого престижного евротурнира впервые за последние 20 лет нет ни одного представителя Украины.

29 участников квалифицировались в основную сетку автоматически. Еще семь путевок было разыграно в квалификационном раунде.

Обладателями счастливых билетов стали: Кайрат, Пафос, Буде-Глимт, Карабах, Бенфика, Брюгге, Копенгаген.

Список участников основной стадии Лиги чемпионов-2025/26

Англия: Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Ньюкасл, Челси

Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Ньюкасл, Челси Испания: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао, Вильярреал

Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао, Вильярреал Италия: Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус

Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус Германия: Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Дортмунд

Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Дортмунд Франция: ПСЖ, Марсель, Монако

ПСЖ, Марсель, Монако Нидерланды: ПСВ, Аякс

ПСВ, Аякс Португалия: Спортинг, Бенфика

Спортинг, Бенфика Бельгия: Юнион Сент-Жиллуаз, Брюгге

Юнион Сент-Жиллуаз, Брюгге Турция: Галатасарай

Галатасарай Чехия: Славия

Славия Греция: Олимпиакос

Олимпиакос Казахстан: Кайрат

Кайрат Кипр: Пафос

Пафос Норвегия: Буде-Глимт

Буде-Глимт Азербайджан: Карабах

Карабах Дания: Копенгаген

Что дальше?

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 28 августа. Начало официальной церемонии в 19:00 по Киеву.

Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 16-18 сентября. Всего запланировано восемь туров. Этап Лиги завершится 28 января 2026 года.

Восемь лучших команд основного этапа напрямую выходят в 1/8 финала ЛЧ. Команды, занявшие места с 9 по 24, определят еще восьмерых участников раунда 1/8 финала.

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 состоится 30 мая 2026 года. Сильнейший клуб Европы определится на "Пушкаш-Арене" в Будапеште.

