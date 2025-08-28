Укр Рус
Sport News 24 Футбол Впервые за последние 20 лет без представителя Украины: все участники Лиги чемпионов-2025/26
28 августа, 00:13
2

Впервые за последние 20 лет без представителя Украины: все участники Лиги чемпионов-2025/26

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • В сезоне 2025/26 в Лиге чемпионов примут участие 36 клубов без представителей Украины.
  • Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш-Арене" в Будапеште.
  • Жеребьевка основного этапа запланирована на 28 августа, а матчи первого тура пройдут 16-18 сентября.

В среду, 27 августа, состоялись повторные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. По их итогу определились последние участники основного этапа главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов в сезоне-2025/26 второй раз в своей истории будет проходить в новом формате Лиги. 24 Канал знакомит с полным списком команд-участниц турнира.

Читайте также 17 лет назад Динамо вытерло московским Спартаком газон в ЛЧ: ностальгическое видео

Кто будет играть в Лиге чемпионов сезона-2025/26?

В основном этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26 примут участие 36 клубов. К сожалению, среди участников самого престижного евротурнира впервые за последние 20 лет нет ни одного представителя Украины.

29 участников квалифицировались в основную сетку автоматически. Еще семь путевок было разыграно в квалификационном раунде.

Обладателями счастливых билетов стали: Кайрат, Пафос, Буде-Глимт, Карабах, Бенфика, Брюгге, Копенгаген.

Список участников основной стадии Лиги чемпионов-2025/26

  • Англия: Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Ньюкасл, Челси
  • Испания: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао, Вильярреал
  • Италия: Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус
  • Германия: Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Дортмунд
  • Франция: ПСЖ, Марсель, Монако
  • Нидерланды: ПСВ, Аякс
  • Португалия: Спортинг, Бенфика
  • Бельгия: Юнион Сент-Жиллуаз, Брюгге
  • Турция: Галатасарай
  • Чехия: Славия
  • Греция: Олимпиакос
  • Казахстан: Кайрат
  • Кипр: Пафос
  • Норвегия: Буде-Глимт
  • Азербайджан: Карабах
  • Дания: Копенгаген

Что дальше?

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 28 августа. Начало официальной церемонии в 19:00 по Киеву.

Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 16-18 сентября. Всего запланировано восемь туров. Этап Лиги завершится 28 января 2026 года.

Восемь лучших команд основного этапа напрямую выходят в 1/8 финала ЛЧ. Команды, занявшие места с 9 по 24, определят еще восьмерых участников раунда 1/8 финала.

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 состоится 30 мая 2026 года. Сильнейший клуб Европы определится на "Пушкаш-Арене" в Будапеште.

Ранее сообщалось о скандале в Динамо, возникшем перед матчем Лиги чемпионов с Пафосом. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский выгнал лидера команды с тренировки.