30 января, 09:20
13

В Лиге Европы определились все участники плей-офф: кто из украинцев прошел дальше

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • В Лиге Европы завершился этап лиги сезона 2025 – 2026.
  • Команды Довбыка и Зинченко квалифицировались в плей-офф турнира.

В Лиге Европы 2025 –2026 подошел к концу основной этап. Как и в Лиге чемпионов, 36 команд-участниц провели по восемь матчей против разных соперников.

В этом сезоне украинские клубы не прошли квалификацию Лиги Европы. Зато двое наших легионеров играли во втором по рангу еврокубке, сообщает 24 Канал.

Прошли ли Довбик и Зинченко?

Правда, участие Александра Зинченко было довольно скромным. Украинец провел три матча за Ноттингем Форест, но недавно украинец покинул расположение "лесников".

Зина больше не входит в планы тренера Шона Дайча. Сам же английский клуб смог достичь цели и квалифицировался в плей-офф. В финальном туре Ноттингем сокрушил Ференцварош (4:0) и финишировал 14-ым.

Все результаты 8-го тура Лиги Европы:

  • Лилль – Фрайбург 1:0
  • Лион – ПАОК 4:2
  • Панатинаикос – Рома 1:1
  • Астон Вилла – Зальцбург 3:2
  • Бетис – Фейеноорд 2:1
  • Лудогорец – Ницца 1:0
  • Ноттингем Форест – Ференцварош 4:0
  • Маккаби Тель-Авив – Болонья 0:3
  • Штутгарт – Янг Бойз 3:2
  • Црвена Звезда – Сельта 1:1
  • Порту – Рейнджерс 3:1
  • Селтик – Утрехт 4:2
  • Стяуа – Фенербахче 1:1
  • Генк – Мальме 2:1
  • Мидтьюлланд – Динамо Загреб 2:0
  • Базель – Виктория 0:1
  • Гоу Эхед Иглз – Брага 0:0
  • Штурм – Бранн 1:0

В свою очередь Рома Артема Довбика боролась за топ-восьмерку, которая давала право напрямую выйти в 1/8 финала. В последнем туре римляне играли против обидчика Шахтера Панатинаикоса и не смогли одержать победу (1:1).

Сам же Довбык уже почти месяц находится в лазарете из-за тяжелой травмы. В конце концов "волки" таки заняли восьмое место и избавили себя от необходимости играть еще одну стадию.

Турнирная таблица основного этапа Лиги Европы:

МЕСТО

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1

Лион

7

0

1

18 – 5

21

2

Астон Вилла

7

0

1

14 – 6

21

3

Мидтьюлланд

6

1

1

18 – 8

19

4

Бетис

5

2

1

13 – 7

17

5

Порт

5

2

1

13 – 7

17

6

Брага

5

2

1

11 – 5

17

7

Фрайбург

5

2

1

10 – 4

17

8

Рома

5

1

2

13 – 6

16

9

Генк

5

1

2

11 – 7

16

10

Болонья

4

3

1

14 – 7

15

11

Штутгарт

5

0

3

15 – 9

15

12

Ференцварош

4

3

1

12 – 11

15

13

Ноттингем Форест

4

2

2

15 – 7

14

14

Виктория

3

5

0

8 – 3

14

15

Црвена Звезда

4

2

2

7 – 6

14

16

Сельта

4

1

3

15 – 11

13

17

ПАОК

3

3

2

17 – 14

12

18

Лилль

4

0

4

12 – 9

12

19

Фенербахче

3

3

2

10 – 7

12

20

Панатинаикос

3

3

2

11 – 9

12

21

Селтик

3

2

3

13 – 15

11

22

Лудогорец

3

1

4

12 – 15

10

23

Динамо Загреб

3

1

4

12 – 16

10

24

Бранн

2

3

3

9 – 11

9

25

Янг Бойз

3

0

5

10 – 16

9

26

Штурм

2

1

5

5 – 11

7

27

Стяуа

2

1

5

9 – 16

7

28

Гоу Эхед Иглз

2

1

5

6 – 14

7

29

Фейеноорд

2

0

6

11 – 15

6

30

Базель

2

0

6

9 – 13

6

31

Зальцбург

2

0

6

10 – 15

6

32

Рейнджерс

1

1

6

5 – 14

4

33

Ницца

1

0

7

7 – 15

3

34

Утрехт

0

1

7

5 – 15

1

35

Мальме

0

1

7

4 – 15

1

36

Маккаби Тель-Авив

0

1

7

2 – 22

1

Кто попал в плей-офф?

Среди прочих результатов стоит отметить уверенное шествие Лиона. Команда Паулу Фонсеки выиграла этап лиги, победив в семи из восьми матчей.

Зато такие сильные клубы как Фейенорд, Рейнджерс и Ницца вылетели из Лиги Европы. Последнее же место занял Маккаби Тель-Авив, который в квалификации к турниру выбил киевское Динамо.

Кто вышел напрямую в 1/8 финала:

  • Лион (Франция)
  • Астон Вилла (Англия)
  • Мидтьюлланд (Дания)
  • Бетис (Испания)
  • Порту (Португалия)
  • Брага (Португалия)
  • Фрайбург (Германия)
  • Рома (Италия)

Жеребьевка 1/16 финала состоится уже 30 января. На этой стадии каждой из команд выпадет один из двух возможных соперников. Потенциальные пары выглядят так:

  • Генк/Болонья – Динамо Загреб – Бранн
  • Штутгарт/Ференцварош – Селтик/Лудогорец
  • Ноттингем Форест / Виктория – Фенербахче / Панатинаикос
  • Црвена Звезда/Сельта – ПАОК/Лилль

Что в Лиге чемпионов?

  • Накануне подошла к завершению основная стадия в Лиге чемпионов. Победителем этого этапа стал Арсенал, который выиграл все восемь матчей этапа лиги.
  • Всего в плей-офф прошли все пять клубов, за которые выступают украинцы – Реал, ПСЖ, Олимпиакос, Карабах и Бенфика. Особенно эпичным стал успех португальцев.
  • Команда Трубина и Судакова выигрывала в последнем туре у Реала 3:2, но нуждалась еще в одном голе для того, чтобы запрыгнуть в топ-24. В конце концов его "орлы" забили на 90+8 минуте.
  • Спасителем португальцев стал Анатолий Трубин, который головой пробил Тибо Куртуа после навеса со стандарта. Украинец стал пятым вратарем, который забивал в Лиге чемпионов за всю историю.