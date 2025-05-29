Донецкий Шахтер благодаря победе в Кубке Украины получил право играть в Лиге Европы. "Горняки" даже имели возможность начать турнир сразу с основного раунда, пишет 24 Канал.

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Результат финала Кубка Хорватии не в пользу Шахтера

Судьба "горняков" зависела от результата финала Кубка Хорватии, в котором 29 мая встречались чемпион страны Риека и Славен Белупо. Шахтер мог рассчитывать на прямую путевку в основной раунд ЛЕ в случае победы Славен Белупо.

Однако поединок завершился не в пользу "горняков". Риека обыграла Славен Белупо со счетом 1:0 и стала обладателем Кубка Хорватии. Первая встреча соперников завершилась вничью – 1:1.

Таким образом, путевку в Лигу Европы получило Динамо Загреб, которое завершило чемпионат Хорватии на втором месте. Загребский клуб благодаря большему клубному коэффициенту (56.000 против 52.000 у Шахтера – 24 Канал) напрямую попал в основной раунд.

Поэтому подопечным Арда Турана придется начать турнирный путь с первого раунда Лиги Европы. Шахтеру нужно будет пройти четыре раунда, что бы попасть в основной этап Лиги.

Отметим, что матчи первого раунда Лиги Европы состоятся 10 и 17 июля. Жеребьевка запланирована на 17 июня.

Напомним, что в новом сезоне Шахтер будет тренировать турецкий специалист Арда Туран. Экс-звезда Атлетико и Барселоны подписал контракт на два года.