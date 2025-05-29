Донецький Шахтар завдяки перемозі в Кубку України здобув право грати в Лізі Європи. "Гірники" навіть мали можливість розпочати турнір одразу з основного раунду, пише 24 Канал.

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Результат фіналу Кубка Хорватії не на користь Шахтаря

Доля "гірників" залежала від результату фіналу Кубка Хорватії, в якому 29 травня зустрічалися чемпіон країни Рієка та Славен Белупо. Шахтар міг розраховувати на пряму путівку в основний раунд ЛЄ у разі перемоги Славен Белупо.

Проте поєдинок завершився не на користь "гірників". Рієка обіграла Славен Белупо з рахунком 1:0 та стала володарем Кубка Хорватії. Перша зустріч суперників завершилася внічию – 1:1.

Таким чином, путівку до Ліги Європи отримало Динамо Загреб, яке завершило чемпіонат Хорватії на другому місці. Загребський клуб завдяки більшому клубному коефіцієнту (56.000 проти 52.000 у Шахтаря – 24 Канал) напряму потрапив до основного раунду.

Тож підопічним Арда Туран доведеться розпочати турнірний шлях з першого раунду Ліги Європи. Шахтарю потрібно буде подолати чотири раунди, щоб потрапити в основний етап Ліги.

Зазначимо, що матчі першого раунду Ліги Європи відбудуться 10 та 17 липня. Жеребкування заплановано на 17 червня.

Нагадаємо, що у новому сезоні Шахтар тренуватиме турецький фахівець Арда Туран. Ексзірка Атлетіко та Барселони підписав контракт на два роки.