Своим мнением относительно перспектив двух грандов УПЛ в этом турнире высказался Владислав Ващук. Бывший футболист сборной Украины рассказал, верит ли в успешную еврокубковую кампанию для Динамо и Шахтера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.

Что прогнозирует Ващук Динамо и Шахтеру в ЛК?

По словам экс-защитника "бело-синих", оба клуба способны пошуметь в третьем по силе европейском международном турнире. Он заявил, что наши гранды имеют шансы даже победить в Лиге конференций.

Перспективы хорошие, но есть много факторов, которые надо учитывать. У нас идет война, у клубов тяжелая логистика, постоянные переезды. Смогут ли Динамо и Шахтер побороться за трофей? Ну, а почему нет? Грандов в Лиге конференций не так много, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы,

– сказал Ващук.

Отметим, что свои выступления в этом турнире команды начнут в начале октября. Накануне они узнали соперников, которым будут противостоять в Лиге конференций.

Справка. Свой путь в еврокубках сезона-2025/2026 Динамо начинало с Лиги чемпионов, а Шахтер – с Лиги Европы. Однако им не удалось пробиться в эти турниры через сито квалификации.

Напомним, что Владислав Ващук с мая 2023 года служит в Национальной гвардии Украины. Он начинал свой путь в армии со звания солдата, а недавно стал лейтенантом.