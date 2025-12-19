С кем Шахтер может сыграть в 1/8 финала Лиги конференций: все потенциальные соперники

Донецкий Шахтер сумел напрямую квалифицироваться в 1/8 финала Лиги конференций сезона 2025 – 2026. 18 декабря "горняки" провели свой последний матч основного раунда турнира против хорватской Риеки.

Даже нулевой мировой было достаточно, чтобы продолжить свои еврокубковые выступления весной 2026 года. Шахтер стал единственным представителем от Украины в плей-офф Лиги конференций 2025 – 2026, информирует 24 Канал.

К теме Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица

Какие возможные соперники Шахтера в плей-офф?

К сожалению, киевское Динамо завершило выступления в еврокубках этого сезона. Киевляне с 6 баллами заняли лишь 27-е место. "Бело-синие" закончили сезон "домашней" победой над армянским Ноахом 2:0.

Обратите внимание! Напрямую в 1/8 финала Лиги конференций пробились команды, занявшие места с 1-го по 8-е включительно. Зато команды с 9-го по 24-ю позицию еще будут бороться за 1/8 финала через стадию 1/16.

Донецкий Шахтер, который финишировал с 13 очками шестым, уже узнал своих потенциальных соперников в 1/8 финала:

КуПС (Финляндия)

Шкендия (Северная Македония)

Лех Познань (Польша)

Самсунспор (Турция)

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций запланирована на 27 февраля 2026 года. Матчи этой стадии состоятся 12-го и 19-го марта следующего года.

Как Шахтер выступал в основном раунде Лиги конференций?

Свои выступления в основном раунде ЛК "горняки" начали с выездной победы над "Абердином" 2:3.

К сожалению, победное еврокубковое шествие Шахтеру не удалось продолжить в следующем туре, в котором дончане уступили польской Легии 1:2.

В ноябре команда Арды Турана порадовала своих фанов двумя победами в Лиге конференций, переиграв Брейдаблик (2:0) и Шемрок Роверс (2:1).

На этом победы "горняков" в еврокубковом турнире не закончились. 11 декабря Шахтер одолел всухую на выезде Хамрус 2:0, а ничья с Риекой стала первой и последней мировой для дончан в основном раунде ЛК 2025/2026.

Что сказал Туран о ничьей с Риекой?

Главный наставник команды Туран остался доволен игрой своих подопечных. Единственное, что ему не понравилось, то это решение в последней трети поля.

"Мы очень уважаем Риеку. Я должен отметить хорошее построение игры, рисунок, который они сегодня продемонстрировали. Было действительно интересно им противостоять, пытаться найти ключи для взлома их обороны. У нас были шансы отличиться забитыми мячами. Возможно, немного не повезло. Еще раз подчеркиваю, что я очень доволен тем, как футболисты проявили себя на поле, их самоотдачей и энергией", – сказал Туран в прямом эфире MEGOGO.