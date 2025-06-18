Уже в начале июля стартует новый сезон Лиги конференций 2025-2026. Представители Украины начнут свой путь со второго квалификационного раунда, сообщает 24 Канал.

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Соперники клубов УПЛ

УПЛ на этом этапе представят две команды – Александрия и Полесье. Обе были несеяными, поэтому в соперники могли получить только потенциально более сильные команды.

В итоге вице-чемпиону Украины придется стартовать в Лиге конференций с матчей против команды, что вылетит из Лиги Европы из пары АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия). В свою очередь Полесью выпал в соперники победитель пары Борац (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).

Также есть вероятность участия Шахтера во втором квалификационном раунде ЛК. Туда дончане "упадут" в случае вылета от финского Ильвеса в первом раунде отбора Лиги Европы.

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В таком случае в Лиге конференций "горняки" будут играть против АЗ Алкмаар из Нидерландов. Первые встречи второго квалификационного раунда пройдут 24 июля, тогда как ответные матчи – 31-го.

Все три наши представители первые матчи проведут "дома". Напомним, что Динамо также узнало первого соперника в еврокубках. Киевский клуб начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.