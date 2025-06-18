Вже на початку липня стартує новий сезон Ліги конференцій 2025-2026. Представники України розпочнуть свій шлях з другого кваліфікаційного раунду, повідомляє 24 Канал.

До теми Додому до тренера: визначився можливий опонент Шахтаря у другому раунді кваліфікації Ліги Європи

Суперники клубів УПЛ

УПЛ на цьому етапі представлять дві команди – Олександрія та Полісся. Обидві були несіяними, тому в суперники могли отримати тільки потенційно сильніші команди.

Зрештою віцечемпіону України доведеться стартувати в Лізі конференцій з матчів проти команди, що вилетить з Ліги Європи з пари АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія). У свою чергу Поліссю випав у суперники переможець пари Борац (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).

Також є ймовірність участі Шахтаря у другому кваліфікаційному раунді ЛК. Туди донеччани "впадуть" у разі вильоту від фінського Ільвеса у першому раунді відбору Ліги Європи.

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У такому випадку в Лізі конференцій "гірники" гратимуть проти АЗ Алкмаар з Нідерландів. Перші зустрічі другого кваліфікаційного раунду пройдуть 24 липня, тоді як матчі-відповіді – 31-го.

Всі три наші представники перші матчі проведуть "вдома". Нагадаємо, що Динамо також дізналось першого суперника в єврокубках. Київський клуб почне свій шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.