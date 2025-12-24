Новый розыгрыш этого турнира начнется уже осенью 2026 года. Между тем, сборная Украины узнала потенциальных соперников по Лиге наций, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.
По теме Не в Польше: сборная Украины определилась с местом проведения матчей плей-офф отбора на ЧМ-2026
В какой корзине Украина?
Команда Сергея Реброва не смогла получить путевку в элитный дивизион в течение прошлого розыгрыша. Таким образом, "сине-желтые" сыграют в лиге В в розыгрыше 2026 – 2027.
В этом дивизионе Украина будет жеребиться из второй корзины. Это означает, что наша команда точно не встретится со Швейцарией, Боснией и Герцеговиной и Австрией.
|
КОРЗИНКА 1
|
КОРЗИНКА 2
|
КОРЗИНКА 3
|
КОРЗИНКА 4
|
Шотландия
|
Швейцария
|
Словения
|
Швеция
С каждой из корзин сборная Украины получит по одному сопернику в группу (кроме второй корзины). В рамках этой стадии наша команда сыграет дома и на выезде с каждым оппонентом.
Календарь матчей групповой стадии Лиги наций:
- 1 тур. 24 – 26 сентября
- 2 тур. 27 – 30 сентября
- 3 тур. 30 сентября – 3 октября
- 4 тур. 4 – 6 октября
- 5 тур. 12 – 14 ноября
- 6 тур. 15 – 17 ноября
Какой формат Лиги наций 2026 – 2027?
Победители квартетов лиги В выйдут напрямую в элитный дивизион, тогда как вторые места будут биться в стыковых матчах за эту путевку. Зато последнее место напрямую вылетит в лигу С.
Если же Украина финиширует третьей, то будет играть в плей-офф за право остаться во втором дивизионе. Церемония жеребьевки Лиги наций пройдет 12 февраля в Брюсселе.
Отметим, что этот розыгрыш Лиги наций будет связан с отбором на Евро-2028. Украине важно будет выиграть свою группу, чтобы иметь шанс попасть в плей-офф квалификации в случае невыхода напрямую на чемпионат Европы.
Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?
- Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Наша команда набрала 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Это дало нашей команде право выйти в раунд плей-офф. Украине нужно будет победить Швецию, а также Польшу или Албанию. Согласно статистическому порталу Football Meets Data, сборная Украины имеет 42% шансов на попадание на ЧМ.
- Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Там наша команда попадет в группу к Нидерландам, Японии и Тунису.