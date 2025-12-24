Новый розыгрыш этого турнира начнется уже осенью 2026 года. Между тем, сборная Украины узнала потенциальных соперников по Лиге наций, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

В какой корзине Украина?

Команда Сергея Реброва не смогла получить путевку в элитный дивизион в течение прошлого розыгрыша. Таким образом, "сине-желтые" сыграют в лиге В в розыгрыше 2026 – 2027.

В этом дивизионе Украина будет жеребиться из второй корзины. Это означает, что наша команда точно не встретится со Швейцарией, Боснией и Герцеговиной и Австрией.

КОРЗИНКА 1

КОРЗИНКА 2

КОРЗИНКА 3

КОРЗИНКА 4

Шотландия
Венгрия
Польша
Израиль

Швейцария
Босния и Герцеговина
Австрия
Украина

Словения
Грузия
Ирландия
Румыния

Швеция
Северная Македония
Северная Ирландия
Косово

С каждой из корзин сборная Украины получит по одному сопернику в группу (кроме второй корзины). В рамках этой стадии наша команда сыграет дома и на выезде с каждым оппонентом.

Календарь матчей групповой стадии Лиги наций:

  • 1 тур. 24 – 26 сентября
  • 2 тур. 27 – 30 сентября
  • 3 тур. 30 сентября – 3 октября
  • 4 тур. 4 – 6 октября
  • 5 тур. 12 – 14 ноября
  • 6 тур. 15 – 17 ноября

Какой формат Лиги наций 2026 – 2027?

Победители квартетов лиги В выйдут напрямую в элитный дивизион, тогда как вторые места будут биться в стыковых матчах за эту путевку. Зато последнее место напрямую вылетит в лигу С.

Если же Украина финиширует третьей, то будет играть в плей-офф за право остаться во втором дивизионе. Церемония жеребьевки Лиги наций пройдет 12 февраля в Брюсселе.

Отметим, что этот розыгрыш Лиги наций будет связан с отбором на Евро-2028. Украине важно будет выиграть свою группу, чтобы иметь шанс попасть в плей-офф квалификации в случае невыхода напрямую на чемпионат Европы.

Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?

  • Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Наша команда набрала 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
  • Это дало нашей команде право выйти в раунд плей-офф. Украине нужно будет победить Швецию, а также Польшу или Албанию. Согласно статистическому порталу Football Meets Data, сборная Украины имеет 42% шансов на попадание на ЧМ.
  • Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Там наша команда попадет в группу к Нидерландам, Японии и Тунису.