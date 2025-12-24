Новый розыгрыш этого турнира начнется уже осенью 2026 года. Между тем, сборная Украины узнала потенциальных соперников по Лиге наций, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

В какой корзине Украина?

Команда Сергея Реброва не смогла получить путевку в элитный дивизион в течение прошлого розыгрыша. Таким образом, "сине-желтые" сыграют в лиге В в розыгрыше 2026 – 2027.

В этом дивизионе Украина будет жеребиться из второй корзины. Это означает, что наша команда точно не встретится со Швейцарией, Боснией и Герцеговиной и Австрией.

КОРЗИНКА 1 КОРЗИНКА 2 КОРЗИНКА 3 КОРЗИНКА 4 Шотландия

Венгрия

Польша

Израиль Швейцария

Босния и Герцеговина

Австрия

Украина Словения

Грузия

Ирландия

Румыния Швеция

Северная Македония

Северная Ирландия

Косово

С каждой из корзин сборная Украины получит по одному сопернику в группу (кроме второй корзины). В рамках этой стадии наша команда сыграет дома и на выезде с каждым оппонентом.

Календарь матчей групповой стадии Лиги наций:

1 тур . 24 – 26 сентября

. 24 – 26 сентября 2 тур . 27 – 30 сентября

. 27 – 30 сентября 3 тур . 30 сентября – 3 октября

. 30 сентября – 3 октября 4 тур . 4 – 6 октября

. 4 – 6 октября 5 тур . 12 – 14 ноября

. 12 – 14 ноября 6 тур. 15 – 17 ноября

Какой формат Лиги наций 2026 – 2027?

Победители квартетов лиги В выйдут напрямую в элитный дивизион, тогда как вторые места будут биться в стыковых матчах за эту путевку. Зато последнее место напрямую вылетит в лигу С.

Если же Украина финиширует третьей, то будет играть в плей-офф за право остаться во втором дивизионе. Церемония жеребьевки Лиги наций пройдет 12 февраля в Брюсселе.

Отметим, что этот розыгрыш Лиги наций будет связан с отбором на Евро-2028. Украине важно будет выиграть свою группу, чтобы иметь шанс попасть в плей-офф квалификации в случае невыхода напрямую на чемпионат Европы.

