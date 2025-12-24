Новий розіграш цього турніру розпочнеться вже восени 2026 року. Тим часом, збірна України дізналась потенційних суперників по Лізі націй, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

В якому кошику Україна?

Команда Сергія Реброва не змогла здобути путівку в елітний дивізіон протягом минулого розіграшу. Таким чином, "синьо-жовті" зіграють в лізі В у розіграші 2026 – 2027.

В цьому дивізіоні Україна буде жеребитися з другого кошика. Це означає, що наша команда точно не зустрінеться зі Швейцарією, Боснією і Герцеговиною та Австрією.

КОШИК 1 КОШИК 2 КОШИК 3 КОШИК 4 Шотландія

Угорщина

Польща

Ізраїль Швейцарія

Боснія і Герцеговина

Австрія

Україна Словенія

Грузія

Ірландія

Румунія Швеція

Північна Македонія

Північна Ірландія

Косово

З кожного із кошиків збірна України отримає по одного суперника в групу (окрім другого кошика). В рамках цієї стадії наша команда зіграє вдома та на виїзді із кожним опонентом.

Календар матчів групової стадії Ліги націй:

1 тур . 24 – 26 вересня

. 24 – 26 вересня 2 тур . 27 – 30 вересня

. 27 – 30 вересня 3 тур . 30 вересня – 3 жовтня

. 30 вересня – 3 жовтня 4 тур . 4 – 6 жовтня

. 4 – 6 жовтня 5 тур . 12 – 14 листопада

. 12 – 14 листопада 6 тур. 15 – 17 листопада

Який формат Ліги націй 2026 – 2027?

Переможці квартетів ліги В вийдуть напряму в елітний дивізіон, тоді як другі місця битимуться у стикових матчах за цю путівку. Натомість останнє місце напряму вилетить в лігу С.

Якщо ж Україна фінішує третьою, то гратиме у плей-оф за право залишитись у другому дивізіоні. Церемонія жеребкування Ліги націй пройде 12 лютого в Брюсселі.

Зазначимо, що цей розіграш Ліги націй буде пов'язано із відбором на Євро-2028. Україні важливо буде виграти свою групу, щоб мати шанс потрапити у плей-оф кваліфікації у випадку невиходу напряму на чемпіонат Європи.

