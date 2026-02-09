Легендарная Линдс Вонн разбилась на Олимпиаде-2026: в каком состоянии американка

Линдси Вонн, легенда американского лыжного спорта, потерпела серьезное падение на Олимпийских играх-2026. Первые сообщения о ее состоянии уже появились.

Спортсменка получила травму ноги во время соревнования по даунгилу. Она была прооперирована, сообщает Reuters со ссылкой на источник в больнице, где находится спортсменка.

Какое сейчас состояние у Линдси Вонн?

В начале второго соревновательного дня Олимпиады-2026 американка вышла на старт в даунгиле, несмотря на разрыв передней крестообразной связки колена. На первом вираже она упала и не смогла завершить спуск, после чего ее эвакуировали в больницу вертолетом.

Днем ей сделали ортопедическую операцию для стабилизации перелома левой ноги,

– говорится в заявлении больницы.

За ней наблюдают в отделении интенсивной терапии, где она может иметь больше приватности и ее жизни ничего не угрожает.

Как Линдси Вонн получила травму?