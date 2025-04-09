В четверг, 10 апреля, в Лиге Европы 2024-2025 пройдут первые матчи 1/4 финала. Одним из самых интригующих поединков будет встреча между Лионом и Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Последний шанс МЮ

Манкунианцы всерьез рассматривают этот турнир как единственный возможный путь оказаться в еврокубках на следующий сезон. Более того, сразу в Лиге чемпионов! Именно туда получит путевку триумфатор ЛЕ.

В чемпионате дела у команды Аморима катастрофические, ведь "красные дьяволы" идут аж на 14 месте. Поэтому ставка на Лигу Европы очевидна, но в четвертьфинале Манчестер Юнайтед выпал довольно непростой соперник. Лион прогрессирует после назначения Паулу Фонсеки в январе.

"Ткачи" выиграли восемь из 11-ти матчей под руководством экс-наставника Шахтера. В чемпионате же Олимпик вернулся в гонку за местом в Лиге чемпионов. Сейчас команда идет пятой, отставая от топ-четверки на один балл.

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Прогноз Favbet

Как показатель серьезности силы Лиона, в отчетной битве против Манчестер Юнайтед именно французский клуб считается небольшим фаворитом. Favbet оценивает победу Лиона в 2,65, тогда как манкунианцев – в 2,88.

На ничью же выставлен коэффициент 3,60. Правда, фаворитом на выход в 1/2 финала все равно считается МанЮнайтед. Коэффициент на итоговый успех команды Аморима составляет 1,47, тогда как Лиона – 2,80.

Ранее команды дважды пересекались в Лиге чемпионов – в группе сезона 2004-2005 и в 1/8 финала кампании 2007-2008. Оба раза матчи проходили по схожему сценарию. Во Франции фиксировалась ничья, а на "Олд Траффорд" Манчестер Юнайтед побеждал в один мяч.