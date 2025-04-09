У четвер, 10 квітня, в Лізі Європи 2024-2025 пройдуть перші матчі 1/4 фіналу. Одним з найбільш інтригуючих поєдинків буде зустріч між Ліоном та Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

До теми "Містяни" знову втратили бали: Манчестер Юнайтед розписав безгольову нічию з Манчестер Сіті

Останній шанс МЮ

Манкуніанці всерйоз розглядають цей турнір як єдиний можливий шлях опинитися у єврокубках на наступний сезон. Ба більше, одразу в Лізі чемпіонів! Саме туди отримає путівку тріумфатор ЛЄ.

В чемпіонаті справи у команди Аморіма катастрофічні, адже "червоні дияволи" йдуть аж на 14 місці. Тому ставка на Лігу Європи очевидна, але у чвертьфіналі Манчестер Юнайтед випав доволі непростий суперник. Ліон прогресує після призначення Паулу Фонсеки у січні.

"Ткачі" виграли вісім з 11-ти матчів під керівництвом екснаставника Шахтаря. В чемпіонаті ж Олімпік повернувся у гонку за місцем в Лізі чемпіонів. Наразі команда йде п'ятою, відстаючи від топ-четвірки на один бал.

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Прогноз Favbet

Як показник серйозності сили Ліона, у звітній битві проти Манчестер Юнайтед саме французький клуб вважається невеличким фаворитом. Favbet оцінює перемогу Ліона у 2,65, тоді як манкуніанців – у 2,88.

На нічию ж виставлений коефіцієнт 3,60. Правда, фаворитом на вихід в 1/2 фіналу все одно вважається МанЮнайтед. Коефіцієнт на підсумковий успіх команди Аморіма становить 1,47, тоді як Ліона – 2,80.

Раніше команди двічі перетинались в Лізі чемпіонів – у групі сезону 2004-2005 та в 1/8 фіналу кампанії 2007-2008. Обидва рази матчі проходили за схожим сценарієм. У Франції фіксувалась нічия, а на "Олд Траффорд" Манчестер Юнайтед перемагав в один м'яч.