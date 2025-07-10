Месси установил абсолютный рекорд МЛС: историческое видео
- Лионель Месси сделал дубль, чем помог Интер Майами победить Нью-Ингленд Революшн со счетом 2:1.
- Аргентинец установил рекорд МЛС, забив по два гола в четырех матчах подряд в чемпионате.
В четверг, 10 июля, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС-2025. В одном из них Нью-Ингленд Революшн дома принимал Интер Майами.
Гости одержали победу со счетом 2:1. Главным героем встречи стал капитан "цапель" Лионель Месси, который установил абсолютный рекорд лиги, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.
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Какое достижение покорилось Месси
Аргентинец оформил дубль уже в первом тайме. Оба раза он отметился голами ударами в одно касание.
Сначала нападающий воспользовался ошибкой защитника соперников, а впоследствии реализовал момент после великолепной передачи Серхио Бускетса. Это позволило Лионелю Месси переписать историю МЛС – он стал первым игроком, который отмечался минимум двумя голами в четырех матчах лиги подряд.
При этом все эти поединки Интер Майами выиграл. Ранее звездный футболист отмечался дублями в ворота Клуб де Фут Монреаль (4:2 и 4:1), а также Коламбус Крю (5:1), к которым суммарно добавил еще и пять ассистов.
Смотрите видеообзор матча, в котором Месси установил рекорд
К слову. Всего в нынешнем сезоне Лионель Месси провел 19 матчей на клубном уровне. В них он забил 15 голов и отдал 6 ассистов.
Напомним, что Интер Майами накануне участвовал также в Клубном чемпионате мира. Там "цапли" дошли до 1/8 финала, где уступили ПСЖ, который 13 июля сыграет в финале.