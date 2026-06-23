Из-за рекордного гола Месси разразился скандал

Историческое достижение 38-летнего аргентинца Лионеля Месси в матче второго тура ЧМ-2026 против Австрии, который состоялся 22 июня, вызвало судейский скандал. Эксперты и соперники ставят под сомнение легитимность первого забитого гола.

Месси открыл счёт в матче, официально обойдя по количеству голов на мировых первенствах легендарного немца Мирослава Клозе. Однако этому голу предшествовал спорный эпизод, о чём сообщает 24 Канал.

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Почему гол Месси вызвал скандал?

Как пишет The Sun, Алексис Мак-Аллистер жестко отобрал мяч у Ксавера Шлагера, после чего австриец оказался на газоне.

Главный арбитр матча Амин Омар (Египет) и бригада VAR проигнорировали этот момент. Игра не была остановлена, что позволило Аргентине провести результативную атаку.

ATENCIÓN



Gol de Messi viene precedido de una falta de Argentina sobre el jugador de Austria.

El VAR no puede intervenir porque no es una falta en APP

(Attacking Possession Phase o Fase de Ataque con Posesión del Balón)

El equipo de Austria estaba bien parado en zona… pic.twitter.com/p8yXiKnPbr — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) June 22, 2026

Какова реакция футбольного мира?

Решение арбитров вызвало значительное возмущение, о чём сообщили издания NLD и UOL:

Петер Шмейхель (бывший датский вратарь): Заявил о "явно и очевидной ошибке судьи". По его мнению, гол не должен был быть засчитан из-за фола Мак-Аллистера.

Ральф Рангник (главный тренер Австрии): выразил недовольство работой VAR. Он подчеркнул, что арбитры приняли решение в пользу соперника, несмотря на очевидное нарушение правил.

В конце матча капитан сборной Аргентины снова отличился голом – это его 18-й мяч на чемпионатах мира, что окончательно закрепило за ним статус лучшего бомбардира в истории турнира.

До этого Месси не реализовал пенальти, и это уже третий его нереализованный удар с 11 метров на ЧМ, что стало своеобразным антирекордом в истории чемпионатов мира.

Какова ситуация в группе J?

Сборная Аргентины уверенно возглавляет группу с 6 очками и после двух туров уже обеспечила себе выход в 1/16 финала. Зато борьба за вторую прямую путевку в плей-офф и возможность пройти с третьего места все еще продолжается между Австрией и Алжиром.

Иордания, потерпевшая два поражения, занимает последнее место в турнирной таблице.