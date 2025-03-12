Фанаты Ливерпуля выгнали легенду ПСЖ со стадиона во время матча Лиги чемпионов

Мерсисайдские болельщики не захотели видеть Жереми Менеза на своих трибунах. Экс-нападающему парижан пришлось пропустить концовку встречи.

В Лиге чемпионов 2024-2025 определились первые четвертьфиналисты турнира. Одним из них стал ПСЖ, который переиграл на выезде Ливерпуль в серии пенальти.

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Прогнали экс-игрока сборной Франции

Во время встречи на "Энфилде" произошел неприятный эпизод с одним из бывших футболистов ПСЖ, сообщает 24 Канал со ссылкой на SportBible. Речь о французском нападающем Жереми Менеза.

Экс-игрок ПСЖ неожиданно попал на сектор фанатов Ливерпуля во втором тайме. Там его быстро идентифицировали и заставили покинуть стадион где-то на 70-ой минуте.

В итоге конец игры и серию пенальти Жереми был вынужден смотреть за пределами "Энфилда". Там он успел сфотографироваться с несколькими фанатами ПСЖ. Интересно, что Менез является экспертом канала DAZN, поэтому мог попасть на стадион по аккредитации в пресс-ложу.

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Напомним, что Жереми выступал за ПСЖ с 2011 по 2014 годы и записал на свой счет 19 голов в 110 играх. Вместе с парижанами он дважды выиграл чемпионат Франции. Также Менез имеет в своем активе 24 матча и два гола за национальную сборную.