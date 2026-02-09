Французские биатлонисты обратились к украинцам после победы на Олимпиаде-2026
- Французские биатлонисты после победы на Олимпиаде-2026 выразили поддержку Украине из-за агрессии России, желая мира и безопасности.
- Украинские биатлонисты пропустили церемонию открытия, чтобы сохранить силы, и Виталий Мандзин, несмотря на травму, принял участие в смешанной эстафете.
Французские биатлонисты получили чемпионство на Олимпийских играх 2026 года. После победы они обратились к украинцам с поддержкой.
Спортсменка, которая вместе со своей сборной завоевала "золото" в смешанной эстафете, выразила соболезнования украинскому народу из-за агрессии России. Она пожелала Украине мира, безопасности и счастливого будущего, передает "Трибуна".
Что сказали французские биатлонисты?
Лу Жанмонно сказала, что они не могут себе представить, как украинцы переживают эту ситуацию, и выразила свою полную поддержку. Она призвала оставаться сильными, отметила, что ей повезло, и пожелала, чтобы все закончилось и украинцы снова были такими же счастливыми, как она сегодня.
Эрик Перро заявил, что выражает всю свою поддержку каждой семье и каждому украинцу, подчеркнув, что Олимпиада также призвана нести свет людям.
Что известно о выступлении украинских биатлонистов?
- Украинские биатлонисты пропустили церемонию открытия Олимпиады-2026, чтобы сохранить силы для соревнований в Антхольце. Они наблюдали торжества дистанционно на специальных экранах в поселке расположения команды.
- Украинский биатлонист Виталий Мандзин получил небольшую травму во время тренировки, но заверил, что она не помешает его выступлению на Олимпиаде-2026. Он принял участие в смешанной эстафете 8 февраля.
- НОК сообщил, что в биатлоне Украину представляют: Богдан Борковский, Елена Городна, Юлия Джима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Кристина Дмитренко, Виталий Мандзин, Александра Меркушина, Дмитрий Пидручный и Дарья Чалык.