Опередил ряд легенд: Шевченко попал в рейтинг лучших игроков в истории ЛЧ

Любители спорта очень любят различные рейтинги. Они служат для болельщиков дополнительным аргументом, чтобы доказать, что именно их любимый клуб или игрок являются лучшими.

Известный британский портал GiveMeSport специализируется на составлении таких рейтингов. Накануне он обнародовал список лучших игроков в истории Лиги чемпионов, информирует 24 Канал.

Читайте также Месси решил сменить клубную прописку: где продолжит карьеру легендарный аргентинец

Кто попал в звездный рейтинг

В него вошли 35 футболистов. Что приятно, место среди них нашлось и легенде украинского футбола Андрею Шевченку.

Действующий глава УАФ расположился на 25-й строчке. В издании отметили его достижения в Лиге чемпионов и объяснили, почему не поставили выше в рейтинге:

Самый страшный и самый уважаемый нападающий ЛЧ в начале 2000-х, Андрей Шевченко до сих пор входит в десятку лучших бомбардиров всех времен соревнований. Он выиграл турнир с Миланом в 2003 году, забив победный пенальти против Ювентуса на "Олд Траффорд", но соревнования также подарили ему несколько очень неприятных моментов – именно поэтому он не занимает выше место в списке.

Отметим, что Андрей Шевченко опередил ряд легенд мирового футбола в этом рейтинге. Ниже него оказались, в частности: Райан Гиггз, Тьерри Анри и Джанлуиджи Буффон.

Лидером же в списке стал Криштиану Роналду, который является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству забитых голов (140) и пятикратным победителем турнира. В тройке также оказались Лионель Месси и Лука Модрич.

Топ-10 футболистов ЛЧ по версии GiveMeSport

Криштиану Роналду Лионель Месси Лука Модрич Андрес Иньеста Карим Бензема Паоло Мальдини Хави Серхио Рамос Рауль Кларенс Зеедорф

К слову. Андрей Шевченко провел в Лиге чемпионов ровно 100 матчей. В них он забил 48 голов и отдал 16 ассистов.

Напомним, что недавно глава УАФ во время турне трех "Золотых мячей" вспоминал, как забил свой легендарный гол в ворота сборной России.