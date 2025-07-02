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Sport News 24 Футбол Легенда Реала вошел в топ-10 игроков по количеству матчей в истории футбола
2 июля, 10:03
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Легенда Реала вошел в топ-10 игроков по количеству матчей в истории футбола

Денис Иваненко
Основні тези
  • Лука Модрич сыграл свой 1112-й матч в карьере, войдя в топ-10 игроков по количеству поединков в истории футбола.
  • Реал победил Ювентус со счетом 1:0 в 1/8 финала Клубного чемпионата мира, а в четвертьфинале сыграет с Боруссией Дортмунд 5 июля.

Накануне на Клубном чемпионате мира закончилась стадия 1/8 финала. В одном из матчей встречались мадридский Реал и туринский Ювентус.

"Сливочные" одержали победу со счетом 1:0. Этот поединок стал особенным на индивидуальном уровне для полузащитника Луки Модрича, сообщает 24 Канал со ссылкой на Only Stats.

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Невероятное достижение Модрича

Он вышел на поле на 78-й минуте встречи. Для хорватского футболиста этот матч стал 1112-м в карьере.

Это позволило 39-летнему хавбеку ворваться в десятку игроков по наибольшему количеству поединков в истории. Он опередил Роберто Карлоса и уже на этом турнире может подняться на девятую строчку.

Игроки по наибольшему количеству сыгранных матчей в карьере

  1. Петер Шилтон – 1364
  2. Фабио Лопес – 1361
  3. Криштиану Роналду – 1281
  4. Рожерио Сени – 1233
  5. Томми Хатчисон – 1177
  6. Джанлуиджи Буффон – 1151
  7. Пол Бесток – 1137
  8. Ясухито Эндо – 1132
  9. Марселиньо Парайба – 1113
  10. Лука Модрич – 1112

К слову. Лука Модрич является самым титулованным игроком в истории Реала. Он добыл с клубом 27 трофеев и после завершения Клубного чемпионата мира покинет "сливочных".

Отметим, что в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025 Реал сыграет с Боруссией Дортмунд. Их очное противостояние состоится 5 июля.