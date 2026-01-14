Испанец покинул команду после поражения в Суперкубке Испании, а его место досталось Альваро Арбелоа. Новый наставник Реала уже принял важное решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Madrid Universal.

Будет ли играть Лунин при Арбелоа?

При Алонсо перспективы украинского вратаря Андрея Лунина оставались туманными. Наставник отдавал предпочтение Тибо Куртуа и выпускал украинца только на игры Кубка.

Теперь же Арбелоа дал понять, что позиции Лунина в клубе как минимум не ухудшатся. 14 января Альваро проведет свой первый матч во главе мадридцев, которые сыграют против Альбасете в Кубке Испании.

И именно Лунин станет основным кипером на эту игру. Более того, официальный аккаунт Реала в соцсети Х сообщает, что Тибо Куртуа вообще не попал в заявку "бланкос" на матч.

Также вне ее оказались Мбаппе, Беллингем, Чуамени и Родриго, что свидетельствует о желании коуча применить ротацию. Пока неизвестно, будет ли Арбелоа чаще доверят Лунину место в основе в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов.

