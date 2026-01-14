Іспанець залишив команду після поразки в Суперкубку Іспанії, а його місце дісталось Альваро Арбелоа. Новий наставник Реала вже прийняв важливе рішення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Madrid Universal.

Чи гратиме Лунін при Арбелоа?

При Алонсо перспективи українського воротаря Андрія Луніна залишались туманними. Наставник віддавав перевагу Тібо Куртуа і випускав українця лише на ігри Кубка.

Тепер же Арбелоа дав зрозуміти, що позиції Луніна в клубі як мінімум не погіршаться. 14 січня Альваро проведе свій перший матч на чолі мадридців, які зіграють проти Альбасете в Кубку Іспанії.

І саме Лунін стане основним кіпером на цю гру. Ба більше, офіційний акаунт Реала в соцмережі Х повідомляє, що Тібо Куртуа взагалі не потрапив до заявки "бланкос" на матч.

Також поза нею опинились Мбаппе, Беллінгем, Чуамені та Родріго, що свідчить про бажання коуча застосувати ротацію. Поки що невідомо, чи буде Арбелоа частіше довірять Луніну місце в основі у матчах Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

